Poche settimane fa ASUS ha lanciato il suo nuovo flagship da gaming, il ROG Phone 5. Di certo questo non sarà l’unico device dotato di specifiche di alto livello della casa taiwanese, è infatti molto proabile che avremo vari successori alla serie ZenFone 7 dello scorso anno. Grazie a un analisi del codice kernel e firmware di ROG Phone 5 e del suo firmware, è possibile infatti avere un’idea di come potrebbero essere gli smartphone della serie ZenFone 8.

Lo scorso anno abbiamo visto che ASUS ha scelto di produrre, oltre allo ZenFone 7, anche una versione Pro e i rumor che circolano in questi giorni suggeriscono che nella linea ZenFone 8 potrebbe aggiungersi anche una versione “mini”, che manterrebbe comunque specifiche simili agli altri due. Da un documento Google riguardante la piattaforma ARCore è poi emerso il nome di un device ASUS chiamato ZenFone 8 Flip il quale però non è chiaro se sia il nome della versione “mini” o meno.

La serie ZenFone 8 potrebbe essere composta da tre device

Grazie a Freak07, un Recognized Developer di XDA, abbiamo molte informazioni scovate nel codice sorgente del kernel e del firmware di ROG Phone 5, dove possiamo vedere tre potenziali nomi interni per i tre flagship ZenFone di quest’anno e questi sono: SAKE, PICASSO e VODKA. Giusto per dare un riferimento, ZenFone 7 veniva definito internamente con il nome TEQUILA.

Per quanto non siamo certi che i nomi menzionati si riferiscano effettivamente agli Zenfone serie 8, è comunque piuttosto probabile che questi monteranno Snapdragon 888, a cui si fa riferimento proprio in alcune parti del firmware di ROG Phone 5.

È possibile comunque che SAKE possa essere riferito alla versione “mini” di ZenFone 8, visto che nel codice viene definito come device dalle piccole dimensioni, pur avendo un display di 5,92 pollici. Il pannello dovrebbe avere un refresh rate di 120 Hz e una risoluzione Full HD+. Per quanto riguarda la fotocamera, nel codice sono menzionati soltanto due sensori: un Sony da 64 MP e un “nuovo” Sony IMX663.

PICASSO invece dovrebbe avere un display da 6,67 OLED prodotto da Samsung sempre con una risoluzione Full HD+. Le fotocamere invece sono un po’ un mistero in quanto, se la serie 8 dovesse mantenere lo stesso setup con fotocamera “flip”, allora non avrebbe molto senso la menzione di una fotocamera anteriore trovata nel codice. In ogni caso avremo con tutta probabilità altre informazioni col passare del tempo.

Per ultimo abbiamo il device denominato VODKA di cui non si sa praticamente nulla, in quanto i riferimenti nel codice sono pochissimi, vaghi e molto sparsi.