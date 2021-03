Mancavano i dettagli più importanti finora perché tenuti segreti in occasione dell’annuncio, ma oggi finalmente scopriamo anche i prezzi e la disponibilità dei Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S e Redmi Note 10 5G.

A una settimana esatta dalla presentazione in Italia, avuta luogo lo scorso 4 marzo, Redmi ritorna sulla serie Redmi Note 10, che si compone di ben quattro e differenti modelli, per svelarne gli ultimi dettagli e così rendere note informazioni come prezzi e disponibilità.

Prezzi e uscita Redmi Note 10 in Italia

La cosa è abbastanza complessa, in perfetto stile Xiaomi-Redmi, perché ci sono diverse versioni di ogni modello, con prezzi e disponibilità diversi. I primi modelli a essere disponibili all’acquisto, entro la fine di marzo 2021, saranno Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro ai seguenti prezzi:

Redmi Note 10 Pro con 6 GB di RAM e 64 GB di storage a 299,90 euro;

Redmi Note 10 Pro con 6 GB di RAM e 128 GB di storage a 329,90 euro;

Redmi Note 10 Pro con 8 GB di RAM e 128 GB di storage a 349,90 euro;

Redmi Note 10 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage a 229,90 euro.

Redmi Note 10S e Redmi Note 10 5G, invece, saranno disponibili all’acquisto nel mercato italiano più avanti rispetto agli altri due modelli, ma ora come ora non non sono state rese note le informazioni sull’arrivo e sui prezzi. Chi di voi pensa di acquistarne subito uno, magari nella versione top?

Leggi anche: abbiamo passato 24 ore con Redmi Note 10