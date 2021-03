È ormai diverso tempo che Volvo mostra l’intenzione di voler fare sul serio sul fronte dell’integrazione profonda tra gli smartphone e le autovetture. L’occasione del debutto di Android a bordo di un’auto coinciderà con l’aggiornamento del SUV di medie dimensioni Volvo XC60, il cui model year 2022 entrerà in produzione entro la fine di maggio 2021.

Qualcuno, sulle prime, potrebbe non aver chiara dove stia la differenza tra l’integrazione odierna tra smartphone e sistemi di infotainment ed lo step successivo che Volvo porterà per la seconda volta su un’auto. Le premesse (e le promesse) parlano di possibilità di personalizzazione dell’esperienza a bordo senza precedenti e una connettività mai vista prima.

Volvo XC60 MY 2022 con Android in-car

Il fulcro di Android in-car è infatti pieno accesso alle app ed ai servizi di Google, con l’assistenza a mani libere messa sul piatto da Google Assistant, i servizi di navigazione di Google Maps che per molti è il migliore per intuitività, capacità di aggiornamento e precisione dei dati sul traffico, senza dimenticare le potenzialità del Play Store come vetrina per delle app sviluppate specificatamente per le auto.

Insomma, al momento è anche poco immediato immaginare quali risvolti pratici possa avere una soluzione di questo tipo, ma è facile capire che le potenzialità sono enormi e presto ne vedremo i frutti anche grazie a Volvo XC60 MY 2022, la seconda auto del gruppo ad ospitare nativamente a bordo Android: la prima è stata infatti il SUV di “piccole” dimensioni full electric Volvo XC40 Recharge.

Lo storico produttore svedese si sta mostrando molto aperto all’innovazione, ed è stato molto svelto ad intuire le potenzialità di una collaborazione con Google, tanto da aver anticipato la concorrenza nel dialogo con gli uomini di Mountain View.

Volvo XC60 è un modello di punta della gamma di Göteborg: nel 2020 ne sono state vendute quasi 200 mila unità, tanto da rivelarsi il SUV premium di medie dimensioni più popolare in Europa e tra le prime cinque su scala mondiale.