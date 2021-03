China Mobile, la più grande azienda di telecomunicazioni cinese con più di 900 milioni di clienti, sarebbe pronta a sbarcare anche nel nostro Paese come operatore mobile virtuale (MVNO) tramite il brand CMLink, lo stesso ad esempio da tempo già disponibile a Singapore e nel Regno Unito.

China Mobile punta al nostro Paese

Nel paese anglosassone il servizio CMLink venne lanciato per soddisfare le richieste dei quasi 500 mila cinesi residenti e i tanti turisti che ogni anno visitano l’Inghilterra. Venendo al nostro Paese, già l’anno scorso il Ministero dello Sviluppo Economico aveva assegnato a China Mobile la licenza MVNO, il cui lancio dovrebbe avvenire entro il 2021.

Come per il Regno Unito, l’offerta commerciale di China Mobile con CMLink è mirata per soddisfare le richieste della grande comunità cinese presente in Italia. Ad oggi sappiamo che la filiale italiana di China Mobile International Srl è già operativa sul suolo italiano da circa un anno, segno che effettivamente sono in corso tutte le operazioni necessarie al lancio.

Sebbene non sia ancora chiaro il tipo di strategia commerciale di CMLink, è molto probabile ruoti attorno alla possibilità di effettuare chiamate gratis in Cina, utilizzare il servizio clienti in lingua madre e magari fare affidamento su piattaforme estremamente popolari come Ali Pay e WeChat Pay per le ricariche tramite carta di credito.

