Al momento del suo arrivo sul mercato, non abbiamo fatto fatica a definire OnePlus Nord “il migliore della fascia media” per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Ancora oggi è uno tra i miglior smartphone Android economici sul mercato, ed in queste ore scopriamo che il colosso cinese ha in mente piani piuttosto rivoluzionari per il prossimo modello.

Un cambio di passo epocale

OnePlus Nord 2, atteso al lancio durante il 2021, cercherà di fare fede alla promessa di OnePlus – tornare ad essere vincente anche sulla fascia media, il segmento che l’ha resa popolare nei primi anni – con un hardware in grado di offrire ottime prestazioni. A tal proposito, un inedito rumor indica che l’azienda sarebbe pronta a compiere un passo decisamente importante: abbandonare Qualcomm a favore di MediaTek.

Se le informazioni condivise in rete dovessero rivelarsi veritiere, OnePlus Nord 2 dovrebbe essere il primo smartphone OnePlus con un processore MediaTek, nello specifico il modello MediaTek Dimensity 1200. Il SoC, sviluppato con processo produttivo a 6 nm, monta un core Cortex-A78 a 3.0 GHz, tre core Cortex-A78 a 2.6 GHz e altri quattro core Cortex A55 a 2.0 GHz, dovrebbe fornire al device di fascia media tutto l’occorrente per garantire un’esperienza di utilizzo di alto livello.

Al lancio OnePlus Nord era commercializzato a 399 euro nel taglio con 8 GB di RAM; è probabile che l’arrivo del SoC MediaTek Dimensity 1200 darà modo alla compagnia di essere ancora più aggressiva sul prezzo di listino.

In copertina OnePlus Nord