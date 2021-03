Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy A52 5G, smartphone di fascia media che il colosso coreano non ha ancora presentato ufficialmente ma che, probabilmente per mero errore, ha inserito sulla pagina del proprio sito dedicata agli aggiornamenti di sicurezza.

Ed a stuzzicare ancora di più la curiosità di appassionati e addetti ai lavori è il fatto che Samsung Galaxy A52 5G è stato inserito tra i device destinati a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza con cadenza mensile, così come avviene per i modelli top di gamma.

E così questo smartphone potrebbe essere il primo di fascia media del colosso coreano a poter contare su update ogni mese, segno che potrebbe essere cambiata qualcosa nelle politiche interne del colosso coreano.

Oltre a Samsung Galaxy A52 5G, sulla pagina del sito dedicata agli aggiornamenti di sicurezza di Samsung è apparso un altro smartphone non ancora presentato ufficialmente, Samsung Galaxy Xcover 5: anche tale device è stato incluso tra i modelli destinati a ricevere gli update con cadenza mensile ma, in tal caso, ciò è giustificato dal fatto che si tratta di un telefono prettamente dedicato ad un uso in ambito aziendale.

Nessun riferimento, invece, alla variante 4G di Samsung Galaxy A52 e ciò potrebbe significare che questo smartphone verrà inserito tra i modelli destinati a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza con cadenza trimestrale, così come è avvenuto per la precedente generazione.

Al momento non vi sono informazioni ufficiali su quando Samsung Galaxy A52 5G e Galaxy Xcover 5 saranno lanciati ma è probabile che ciò avverrà nel giro di qualche settimana, quasi certamente entro la fine di questo mese.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a collocare il nuovo modello della serie Galaxy A, che sembra avere tutte le carte in regola per divenire uno dei telefoni del colosso coreano più popolari del 2021. Staremo a vedere.