Non è dato sapere se il rollable di LG vedrà mai la luce o se Oppo sarà davvero intenzionata a trasformare il proprio concept in realtà, tuttavia l’intera industria sembra essere sempre più interessata a questo tipo di smartphone dal display “rollabile”.

Non è un caso allora che l’azienda taiwanese Compal abbia presentato il suo punto di vista su un mercato giovanissimo e aperto a qualsiasi tipo di soluzione tecnologica. Compal Scroll è molto diverso dagli altri due concept citati in precedenza in quanto utilizza una sorta di tubo nel quale il display si arrotola.

Un concept audace non privo di controindicazioni

Il display può srotolarsi completamente fino a raggiungere i 10 pollici di diagonale, tuttavia il concept permetterebbe anche un estensione parziale, in modo da poter essere facilmente utilizzato con una sola mano. Il difetto più grande di questa soluzione sarebbe l’impossibilità di poter accedere al display una volta arrotolato completamente: la parziale soluzione al problema è il piccolo display secondario presente proprio sul “tubo”, il quale permette di eseguire le funzioni più basilari come il controllo del media player o la visualizzazione di messaggi di testo. Il dispositivo nella sua versione “chiusa” sarebbe facilmente tascabile e dovrebbe anche essere dotato di uno speaker e di una fotocamera.

Il Compal Scroll potrebbe non vedere mai la luce sotto questo nome in quanto l’azienda taiwanese non ha mai rilasciato alcun prodotto hardware o venduto mai nulla sotto questo nome. È possibile non venga mai realizzato per il mercato commerciale, e se mai dovesse andare in produzione, sicuramente non lo farà con questo nome e questo brand.

Ciò che rimane interessante è vedere un altro gruppo di ingegneri che con trovate fantasiose riescono a darci un altro dei tanti punti di vista su uno stesso concetto, che è poi ciò che alimenta la passione di noi appassionati di tecnologia.