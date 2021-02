Le offerte della gamma Vodafone Special continueranno fino al 1° marzo 2021 salvo eventuali cambiamenti. Ancora pochi giorni quindi per poter approfittare di queste offerte attivabili nei Vodafone Store, Vodafone Point e rivenditori autorizzati.

Le proposte, comprensive di minuti, SMS e giga partono da 6,99 euro al mese e sono in quantità limitata; il termine sarebbe dovuto essere il 24 febbraio ma secondo fonti verificate l’azienda ha comunicato il prolungamento ai suoi addetti vendita, che potranno attivarle tramite i cosiddetti “codici gettone” interni.

Le offerte Vodafone Special nel dettaglio:

Vodafone Special Unlimited Limited Edition a 6,99 euro al mese con 50 Giga al mese di traffico internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da CoopVoce (ESP e Full MVNO), Tiscali, Rabona Mobile, Rabona Mobile, Plintron. E’ previsto un costo di attivazione di 3,01 euro;

a con di traffico internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da E’ previsto un costo di attivazione di 3,01 euro; Vodafone Special Unlimited a 7 euro al mese con 50 Giga al mese di traffico internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, CoopVoce, Tiscali). E’ previsto un costo di attivazione di 3 euro;

a con di traffico internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da alcuni (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, CoopVoce, Tiscali). E’ previsto un costo di attivazione di 3 euro; Vodafone Special Unlimited a 9,90 euro al mese con 50 Giga al mese di traffico internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da Kena Mobile, LycaMobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile . E’ previsto un costo di attivazione di 12,10 euro;

a con di traffico internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da e . E’ previsto un costo di attivazione di 12,10 euro; Vodafone Special Unlimited a 9,99 euro al mese con 50 Giga al mese di traffico internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da Tim, Tiscali, Coop Voce (ESP e FULL MVNO), Spusu e Digi Mobil. E’ previsto un costo di attivazione di 0,01 euro, oltre l’eventuale costo della nuova SIM;

a con di traffico internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da Tim, Tiscali, Coop Voce (ESP e FULL MVNO), Spusu e Digi Mobil. E’ previsto un costo di attivazione di 0,01 euro, oltre l’eventuale costo della nuova SIM; Vodafone Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese con 100 Giga al mese di traffico internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Tiscali e da altri Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, Lycamobile e ho. Mobile).

di traffico internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono (esclusi Kena Mobile, Lycamobile e ho. Mobile). Vodafone Minuti 50 Giga a 14,99 euro al mese con 50 Giga al mese di traffico internet mobile 4G e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da qualsiasi operatore. E’ previsto un costo di attivazione di 0,01 euro.



di traffico internet mobile 4G e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che provengono da qualsiasi operatore. E’ previsto un costo di attivazione di 0,01 euro. Vodafone Minuti 10 Giga a 15 euro al mese con 10 Giga al mese di traffico internet mobile 4G e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali per i nuovi clienti Vodafone che attivano un nuovo numero. E’ previsto un costo di attivazione di 5 euro.

Ricordiamo che nel caso in cui si raggiunga il tetto massimo di giga utilizzabili con la Vodafone Special la connessione ad internet non sarà più disponibile. La possibilità di utilizzare la modalità hotspot è sempre gratuita; in generale una sim Vodafone ha un costo di 10 euro, con 5 euro di traffico telefonico incluso.

L’addebito delle offerte viene effettuato di default sul credito residuo; c’è la possibilità di scegliere un metodo automatico di pagamento per il rinnovo ma è sempre bene richiedere la sintesi contrattuale dell’offerta.

