Samsung continua a rilasciare aggiornamenti per i suoi smartphone, che in questi giorni stanno ricevendo la versione più recente dell’interfaccia One UI. Huawei, dal canto suo, non sta con le mani in mano, pur se alle prese con gli enormi problemi causati dal ban degli Stati Uniti e c’è un aggiornamento anche per un illustre disperso. Vediamo bel dettaglio quali sono le ultime novità e gli aggiornamenti rilasciati.

One UI 3.1 per la serie Samsung Galaxy S10

In mattinata vi abbiamo segnalato l’arrivo di One UI 3.1, l’interfaccia lanciata da Samsung con la serie Galaxy S21, su numerosi smartphone e nelle ultime ore l’aggiornamento è stato avvistato in Europa su alcuni modelli della famiglia Galaxy S10. In particolare il modello Samsung Galaxy S10+ sta ricevendo l’aggiornamento in Svizzera, ma è più che probabile che anche Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10e siano sulla buona strada e destinati a essere aggiornati molto presto.

Tra le novità dovrebbero essere presenti le patch di sicurezza del mese di marzo 2021, oltre al supporto per la connessione DeX senza fili. Potete verificare la presenza dell’aggiornamento dalle Impostazioni del vostro smartphone e cercare nella sezione dedicata agli update.

EMUI 11 Globale sulla serie Huawei Mate 20

Huawei ha mostrato per la prima volta EMUI 11, basata però su Android 10, nello scorso mese di settembre e ci sono voluti diversi mesi perché la nuova versione dell’interfaccia proprietaria fosse rilasciata a livello globale. Dopo una fase beta servita per testare il corretto funzionamento del nuovo sistema su tanti smartphone, ora è iniziato il roll out della versione stabile.

Dopo Huawei P30 e P30 Pro tocca ora alla serie Mate 20 per i quali è disponibile la versione stabile e aggiornata di EMUI 11. Sono interessati Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20X, che stanno ricevendo il firmware 11.0.0.138, dal peso approssimativo di 1.86 GB. Come accade spesso in questi casi il roll out viene effettuato in maniera progressiva, per cui gli utenti interessati dovranno avere pazienza ancora qualche giorno.

Per la verifica della disponibilità dell’aggiornamento è sufficiente aprire le Impostazioni, Sistema e Aggiornamenti, Aggiornamenti Software, Controlla l’aggiornamento. In alternativa è possibile scaricare manualmente il file dall’app di supporto dalla scheda Servizio > Aggiornamenti > Controlla aggiornamenti.

Novità anche per le cuffie Huawei FreeBuds Pro

Chiudiamo con le Huawei FreeBuds Pro che stanno ricevendo un nuovo aggiornamento, che porta il software alla versione 1.9.0.292. Si tratta di un file del peso di poco inferiore ai 3 MB, che porta miglioramenti agli effetti di cancellazione del rumore, migliora la percentuale di successo della ricarica e la stabilità della connessione Bluetooth.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento aprite l’app AI Life, verificate che le cuffie siano collegate allo smartphone e selezionate la relativa scheda. Ora sarà sufficiente toccare il tasto “Cerca aggiornamenti” e nel caso sia disponibile procedere all’installazione.

Razer Phone 2 e le patch di febbraio

Chi non muore si rivede! Razer ha appena rilasciato un aggiornamento a sorpresa per Razer Phone 2, ma frenate gli entusiasmi, visto che non si tratta di un aggiornamento ad Android 10. Sono semplicemente le patch di sicurezza del mese di febbraio 2021, dal peso di circa 90 MB, un piccolo contentino per i possessori di questo smartphone che ormai in molti davano per morto e abbandonato dal produttore.

In Rete sono molti gli utenti che si sono sentiti abbandonati dal produttore, che da tempo non rilascia alcun aggiornamento software nonostante entrambi gli smartphone prodotti siano ancora molto validi. Possedete anche voi un Razer Phone o avete ceduto alla tentazione di altri concorrenti? Fatecelo sapere nel box dei commenti.