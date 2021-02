Instagram Lite rappresenta la versione “leggera” – appunto – di Instagram indirizzata a chi rientra in alcuni requisiti che, molto spesso, riguardano il possedere uno smartphone non proprio all’ultimo grido e non avere a disposizione un piano dati con molti giga.

Arriva il supporto ai video Reels

Instagram Lite, con meno di 2 MB, offre agli utenti la maggior parte delle feature presenti su Instagram ma con alcune grandi mancanze: i video Reels, il tab Shop e i video IGTV. Ebbene, in queste ore, l’azienda di Facebook ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento che abilita il supporto ai video Reels.

Purtroppo, però, il supporto a questa feature arriva con un piccolo compromesso: l’impossibilità di creare video Reels con Instagram Lite. La decisione viene spiegata da Facebook con le seguente dichiarazione: “Ora, con questo aggiornamento, chiunque utilizzi l’app Instagram Lite in India sarà in grado di visualizzare i video con la scheda Reels. Questa funzione è stata accelerata per l’India a causa della trazione che Reels sta vedendo in India e dell’adozione anticipata della nuova app Instagram Lite.”

L’aggiornamento di Instagram Lite con il supporto ai video Reels è attualmente in rilascio sul Play Store, e potete scaricarlo tramite il badge del Play Store sottostante. In alternativa potete installare manualmente l’APK tramite questo link di APK Mirror.

