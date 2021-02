A partire da oggi il Google Play Store offre la possibilità di condividere applicazioni e aggiornamenti con i dispositivi nelle vicinanze grazie al supporto alla funzione Nearby Share.

Presentata come l’alternativa di Big G ad AirDrop di Apple, Nearby Share è un progetto al quale Google sta lavorando attivamente da oltre un anno e che soltanto la scorsa estate ha visto i primi frutti concreti.

In estrema sintesi, si tratta di una comoda funzione che permette di condividere file, contatti e quant’altro coi dispositivi Android che si trovino nelle vicinanze e con Chrome.

Nearby Share sul Google Play Store

Da oggi la crescita di Nearby Share riceve una spinta importante grazie al supporto del Google Play Store, che permette di inviare ai device vicini applicazioni e update.

Dopo il primo avvistamento risalente al mese di settembre 2020 e il rilascio ufficializzato da Google a dicembre, il roll out è attualmente in corso sul Google Play Store. A quanto pare è necessaria la versione 24.0 o successiva del Play Store (eccola su APK Mirror).

Sfruttare Nearby Share è semplicissimo: l’utente non deve far altro che aprire il Google Play Store ed entrare nella sezione Le mie app e i miei giochi.

A questo punto tra i tab in alto dovrebbe comparire quello Condividi, che permette di inviare o ricevere delle app del Play Store. In entrambi i casi, quest’ultimo richiede di avere accesso alla posizione dell’utente, necessaria per individuare i dispositivi Android nelle vicinanze.

Selezionando l’opzione per inviare un’app, l’utente viene riportato ad una lista delle proprie applicazioni che sono già pronte per essere inviate. Badate bene che non tutte supportano già Nearby Share, la stessa Stadia di Google al momento non lo fa e lo stesso discorso vale per le app a pagamento, per quelle installate via sideload o non pubblicamente disponibili sul Google Play Store.

Una volta scelta l’app da inviare, occorre selezionare il dispositivo Android nelle vicinanze che deve riceverla. Su quest’ultimo occorre aprire lo stesso tab del Play Store e selezionare Ricevi. Una volta selezionato il ricevente, entrambi gli utenti ricevono una richiesta di pairing con annesso codice di sicurezza.

Il trasferimento avviene velocemente e una volta completato entrambi gli utenti, a meno che non desiderino condividere altre app, devono provvedere a interrompere la connessione. Al termine del download, comunque, il ricevente deve cliccare su Installa per ogni singola app o su Installa tutte se ce n’è più di una.

Previous Next Fullscreen

Qui sopra trovate qualche screenshot della feature all’opera. Fateci sapere nei commenti se la sfrutterete.