Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni e giochi che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Benvenuti quindi nella nostra rubrica mensile, che si tiene ogni seconda domenica del mese, dove vi illustriamo i nuovi migliori giochi per Android usciti di recente, una nostra selezione di 5 titoli che reputiamo assolutamente da provare.

Questi sono dunque i 5 migliori giochi Android di febbraio 2021 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però i vostri nuovi preferiti all’interno dei commenti.

I migliori giochi Android di Febbraio 2021

Magic: The Gathering Arena

Il primo gioco di oggi è Magic: The Gathering Arena un gioco di carte free to play creato di base per PC ma dal 3 febbraio 2021 disponibile in una versione mobile gratuita al momento solo per Android.

Il gioco si basa su quello che è senza ombra di dubbio il gioco di carte più famoso e duraturo al mondo. Non offre l’intera libreria di carte esistente (anche perché parliamo di più di 20.000 carte diverse nel gioco reale) ma si limita, per il momento, a comprendere gli ultimi due blocchi di espansioni e core set, con il preciso obiettivo di Wizards of the Coast.

Graficamente è fatto molto bene e non ci sono lag fastidiosi durante il gameplay e questo è un buonissimo punto di partenza, sicuramente con il tempo e con gli aggiornamenti sarà ancora più piacevole da giocare.

Per coloro che non sono troppo abituati a giochi di questo tipo, il consiglio è comunque di provarlo perché nel giro di qualche settimana potreste appassionarvi notevolmente. Magic: The Gathering Arena è gratuito sul Play Store con acquisti in-app.

Bullet Echo

Come secondo gioco vi proponiamo Bullet Echo, rilasciato sul Play Store il 20 maggio 2020 ed è uno sparatutto a base multiplayer, inclusi i battle royale, gestito secondo dinamiche strategiche che possono mettere in pratica i player in base ai personaggi scelti.

In generale è rilassante, l’unico aspetto che non ci entusiasma particolarmente è che non si possa cambiare la visuale perché quella dall’alto è povera, avremmo preferito la possibilità di passare ad una visuale in terza persona che si trova nella maggior parte degli sparatutto.

Gli effetti sonori sono essenziali e non troppo coinvolgenti. I controlli touch sono perfetti e l’interfaccia di gioco è fluida. Anche questo gioco è gratuito con acquisti in-app.

Shadow Hunter

Passiamo al terzo gioco che si chiama Shadow Hunter, un gioco hack and slash dark fantasy ricco di azione con un buon sistema di combattimento che è assistito da un meccanismo di controllo del personaggio unico nel suo genere e un perfetto mix di elementi RPG che rende l’avventura coinvolgente.

Sono presenti nel titolo diversi capitoli di storia con vari livelli e più si va avanti più servirà migliorare l’equipaggiamento dei personaggi per sconfiggere i nemici. Shadow Hunter è un ottimo gioco dal punto di vista grafico, molto fluido sia durante il gameplay sia nei caricamenti.

Un possibile difetto è che il gioco potrebbe risultare un po’ noioso a lungo andare ma la speranza è che con gli aggiornamenti gli sviluppatori possano inserire più contenuti per cercare di renderlo più completo. Shadow Hunter è gratuito e disponibile sul Play Store.

Respawnables Heroes

Come quarto titolo vi proponiamo Respawnables Heroes, un gioco d’azione rilasciato al momento in anteprima sul Play Store. La caratteristica che balza all’occhio è che sono presenti molti personaggi e modi per vincere i combattimenti in modo strategico, il tutto accompagnato da una buona grafica e partite che si possono giocare in multiplayer 4v4.

L’obiettivo è creare la propria squadra di campioni che si differenziano per abilità, personalità e armi. Diverse sono le mappe e le modalità di gioco che lo rendono molto piacevole e versatile.

Al momento non é perfetto a livello tecnico infatti durante il caricamento della schermata di gioco si può notare qualche lag fastidioso ma può essere risolto tramite update software che gli sviluppatori metteranno a disposizione per gli utenti.

Respawnables Heroes è gratuito, bisognerà vedere comunque quando verrà rilasciata la versione definitiva, con possibilità di effettuare acquisti in app per sbloccare i personaggi più forti.

Lost crusade

L’ultimo gioco di questa puntata si chiama Lost Crusade, un titolo mobile di strategia online uscito il 5 gennaio 2021 in cui il giocatore assume il ruolo di un comandante della flotta per dichiarare guerra a tutti i nemici all’interno dell’Imperium Nihilus.

Lost Crusade dà vita a Warhammer 40.000 per i player con ottime animazioni, immagini e un universo coinvolgente da esplorare. Sono necessarie tattiche e abilità per padroneggiare le meccaniche di gioco e il combattimento contro i personaggi del computer in tempo reale.

Essendo molto recente il gioco non è perfetto ma c’è una buona base su cui partire e secondo noi può solo migliorare sia dal punto di vista dei contenuti che sui dettagli tecnici.

Anche in Lost Crusade sono disponibili gli acquisti in-app per supportare gli sviluppatori e avere l’opportunità di migliorare la propria squadra in minor tempo.