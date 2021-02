La scorsa settimana il profilo Twitter di Redmi aveva annunciato che la serie Redmi Note 10 sarebbe arrivata nel mese di marzo, ed in queste ore lo stesso profilo svela ufficialmente che il prossimo 4 marzo 2021 avremo finalmente modo di scoprire tutto sui nuovi device dell’azienda cinese.

Le ultime indiscrezioni e leak relativi alla serie Redmi Note 10, indicano che la compagnia dovrebbe lanciare Redmi Note 10 nelle varianti 4G e 5G. Nello specifico sono attesi i seguenti device: Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10 Pro 5G.

#RedmiNote10 Series is all set for it's global debut on 4/3/21! 🚀#RedmiNote has been India's most loved smartphone & we're thrilled to bring you the next #10on10 experience!

