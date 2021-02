Una serie di interessanti rumor e di certificazione TENAA, ci permettono di scoprire qualche importante informazione su Redmi K40, Redmi K40 Pro e Xiaomi Mi 10 5G. Scopriamo tutte le novità in dettaglio.

Snapdragon 888 per Redmi K40 Pro

La certificazione TENAA di Redmi K40 e Redmi K40 Pro ci permette di scoprire in dettaglio il design di entrambi i nuovi smartphone di Redmi. Il primo è indicato con codice prodotto M2012K11AC, mentre il secondo con codice prodotto M2012K11C. Le immagini TENAA di Redmi K40 mostrano il retro del device con tre sensori accompagnati da un flash LED, mentre sul lato destro sono visibili i tasti per il bilanciamento del volume e per l’accensione.

Il design di Redmi K40 Pro non sembrerebbe essere così differente dal modello vanilla, sebbene sia ben visibile un comparto fotografico differente e con un design in qualche modo simile a quello del retro di Xiaomi Mi 11. Inoltre, la certificazione TENAA svela qualche altra informazione su Redmi K40 Pro in cui si fa chiaro riferimento allo storage da 256 GB e alla fotocamera da 108 MP.

Oltre alla certificazione TENAA, una serie di screenshot probabilmente relativi alla sezione “About” dei due smartphone, ci permette di scoprire qualche informazione in più su di essi. Entrambi i device dovrebbero arrivare con lo stesso display AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione 3200 x 1400 pixel, molto possibilmente con refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10+.

La differenza più importante fra i due device è relativa al comparto hardware e più specificamente al processore: Redmi K40 Pro dovrebbe montare il SoC Qualcomm Snapdragon 888, mentre Redmi K40 il modello Qualcomm Snapdragon 870. Inoltre, il modello Redmi K40 Pro dovrebbe vedere la presenza di 12 GB di RAM con una batteria da 5000 mAh.

Lato multimediale sono attesi un sensore principale da 108 MP su entrambi, un sensore ultra grandangolare o telescopico da 13 + 5 MP per Redmi K40 Pro e 8 + 5 MP per Redmi K40, mentre il sensore frontale sarebbe per entrambi da 30 MP.

Certificazione TENAA per Xiaomi Mi 10 5G

Venendo a Xiaomi Mi 10 5G, il nuovo device di Xiaomi appartenente alla serie Xiaomi Mi 10 ha ricevuto la certificazione TENAA, tramite cui abbiamo modo di scoprire qualche informazione in più sul device. Xiaomi Mi 10 5G presenta il codice prodotto M2102J2SC e dovrebbe arrivare sul mercato con il processore Qualcomm Snapdragon 870.

Dalle foto relative alla certificazione è possibile notare un display leggermente curvo ed una fotocamera punch hole posizionata nell’estremità sinistra. Sul retro, invece, il modulo fotografico verticale occupa una buona porzione della scocca con angoli smussati e presenta quattro sensori accompagnati dal flash LED.

L’arrivo della certificazione TENAA indicherebbe un lancio piuttosto ravvicinato, il cui prezzo di partenza si è detto essere vicino a 3500 yuan, circa 450 euro al cambio.

Redmi Note 10 in arrivo a marzo

Infine, c’è anche qualche succosa novità in arrivo per quanto riguarda Redmi Note 10. Uno dei top executive di Xiaomi per il mercato indiano ha ufficialmente svelato che la nuova serie di smartphone Android è prevista per l’inizio del mese di marzo.

𝘼 𝙣𝙚𝙬 𝙙𝙚𝙘𝙖𝙙𝙚, 𝙖 𝙣𝙚𝙬 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢 𝙟𝙪𝙢𝙥 𝙞𝙣 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣!#RedmiNote10 series is from another orbit & it's arriving early March this year! 🚀 Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. 🔁 I ❤️ #Redmi #RedmiNote 🔟 #Launch pic.twitter.com/rRMWkejnI4 — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 10, 2021

Il breve video teaser pubblicato su Twitter fa riferimento ad un’esperienza utente estremamente fluida, possibilmente per via della implementazione di un display ad alto refresh rate.

In copertina Redmi Note 9T