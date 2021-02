Quello di oggi potrebbe rappresentare il leak più clamoroso del 2021, o almeno di questi primi mesi del nuovo anno. Xiaomi, dopo aver presentato appena qualche giorno fa la versione globale di Xiaomi Mi 11 5G, si ritrova ad essere protagonista di un incredibile leak che vede il modello Xiaomi Mi 11 Ultra svelato sotto tutti i punti di vista, dal design fino alla scheda tecnica.

Design incredibile e specifiche al top

Non si sa bene come sia possibile, ma il canale YouTube “Tech Buff PH” è riuscito a mettere le mani su due modelli di Xiaomi Mi 11 Ultra, uno di colore bianco e uno di colore nero. Sebbene non sia ancora chiaro se si tratti di device autentici, durante il video è possibile notare il riferimento al codice prodotto “M2102K1G“, il quale combacia con quello relativo alla certificazione BIS ricevuta qualche giorno fa.

Il video, che riprende entrambi i device da diverse angolazioni, svela la presenza della MIUI 12.5 al suo interno, il supporto alla ricarica rapida da 67 W e un imponente modulo fotografico posteriore – possibilmente il più esteso mai visto su un dispositivo mobile. Entrambi gli Xiaomi Mi 11 Ultra ripresi nel video mostrano un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 48 MP e un sensore telescopico da 48 MP. Inoltre, il modello bianco presenta la dicitura “120X Ultra Pixel AI Camera” di fianco la lente periscopica, mentre il modello nero la dicitura “120X, 12-120mm, 1:1.95-4.1”.

L’aspetto più incredibile del modulo fotografico posteriore non è solo il suo design e il possibile supporto allo zoom 120X, ma bensì la presenza di un display secondario nascosto sotto il vetro della fotocamera. Tramite il piccolo display sembrerebbe possibile avviare le applicazioni installate sul device, ma molto probabilmente il suo utilizzo finale sarà quello di permettere agli utenti di scattare selfie utilizzando le fotocamere posteriori.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, lo YouTuber fa riferimento ad un pannello OLED a risoluzione WQHD+ da 6,8 pollici a 120 Hz e curvo su tutti e quattro i lati, una fotocamera frontale punch hole da 20 MP, certificazione IP68, una batteria da 5000 mAh, speaker in collaborazione con Harman Kardon, processore Qualcomm Snapdragon 888, supporto alla ricarica rapida da 67 W su cavo e in wireless.

Cosa ne pensate di questo leak? Acquistereste un device con questa scheda tecnica e con questo inedito modulo fotografico posteriore con display integrato? Fatecelo sapere nei commenti sottostanti.