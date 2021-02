Gli album di foto stampate sono diventati quasi un ricordo del passato, tuttavia Google Foto sta cercando di offrire in via digitale un’esperienza simile con la funzionalità “Ricordi” che propone delle raccolte di foto scattate negli ultimi anni.

Google Foto introduce gli album “Sabbia e mare” e “Delizie gustose”

Recentemente Google Foto ha iniziato a creare album con foto di bambini che giocano all’aperto, mentre ora sta generando anche le nuove storie “Sabbia e mare” e “Delizie gustose”.

Previous Next Fullscreen

La prima raccolta propone un assortimento di foto scattate in spiaggia o al mare, anche se possono essere inclusi scatti in riva a un lago, mentre il secondo album comprende una raccolta di foto di torte, frittelle e altri dolciumi, un tema molto caro al colosso di Mountain View. Quest’ultima raccolta potrebbe non aiutare gli utenti che stanno seguendo una dieta rigorosa.

La scorsa settimana Google ha annunciato nuove funzionalità per l’editor di Google Foto, alcune delle quali finora erano esclusiva dei suoi smartphone della gamma Pixel, inoltre il servizio ha introdotto un nuovo pulsante che con un solo clic permette di trasformare una foto in un file PDF senza dover utilizzare la funzione di stampa, oppure inviare la foto ad applicazioni di terze parti.

E’ possibile scaricare l’ultima versione disponibile di Google Foto per Android da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il badge sottostante.

Potrebbe interessarti: ecco un trucco per aggirare i nuovi limiti di Google Foto