Google Foto è uno dei servizi più popolari e potenti dell’arsenale di Big G che adesso, dopo il potenziamento della feature Ricordi dello scorso dicembre, ne ha aggiunto una nuova collezione che punta a scaldarvi il cuore.

Sebbene si appresti a dire addio a giugno alla funzione che lo ha reso più famoso, ovvero il backup gratuito illimitato (ecco la nostra selezione delle migliori alternative), Google Foto rimane un servizio ricco di feature e la casa madre si sta dando da fare per migliorarlo ulteriormente.

Se questa mattina vi avevamo parlato dell’aggiunta di una funzione tanto banale quanto comoda, adesso parliamo dei Ricordi. Anche se non tutti gli utenti li gradiscono, il colosso di Mountain View ci crede fermamente, tanto da averli posizionati nella parte alta della schermata principale.

In questi giorni Google ha deciso di arricchire i Ricordi di Foto con una nuova collezione a tema bambini, denominata “Out to play“. La story, come mostrano le immagini esemplificative visibili qui sotto, mette insieme le foto che ritraggono bambini che giocano all’aria aperta.

Una collezione del genere punta ad emozionare rievocando attimi di semplice gioia in un momento delicato come quello attuale, in cui la pandemia di COVID-19 ha costretto tutti a trascorrere più tempo tra le mura domestiche e quindi ha drasticamente ridotto anche le occasioni di gioco all’aperto per i più piccoli.

Naturalmente tutte le collezioni di Ricordi sono personalizzate in base alle immagini presenti nella raccolta dell’utente, dunque, a meno che non abbiate dei bambini, difficilmente vedrete “Out to play” nell’app.

Vi piace la funzione Ricordi di Google Foto oppure l’avete disattivata? Fatecelo sapere nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

