Google Foto è senza dubbio uno dei servizi più popolari e amati tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, oltre che uno di quelli a cui il team di sviluppatori di Google riserva più attenzioni, costantemente protagonista di più o meno piccole novità.

E così l’ennesima della serie è arrivata nelle scorse ore: ci riferiamo ad un pulsante che potrebbe rivelarsi molto comodo in tutta una serie di situazioni, soprattutto se vogliamo sfruttare la fotocamera dello smartphone per scansionare dei documenti.

Google Foto introduce una feature molto comoda

Ci riferiamo, infatti, ad un nuovo pulsante che con un solo clic permette di trasformare un’immagine in un file PDF, ossia un’operazione che, fino a questo momento, richiedeva l’utilizzo della feature di stampa (impostando la funzione PDF come stampante) oppure l’invio della foto ad applicazioni di terze parti (come, tanto per citarne una, Cam Scanner).

Per sfruttare questa nuova possibilità in Google Foto è sufficiente uno scorrimento verso l’alto nel momento in cui si sta visualizzando un’immagine e l’applicazione mostrerà all’utente le varie opzioni disponibili (ossia la sua aggiunta ad un album, il suo spostamento in archivio, la possibilità di cancellarla dal device e il suo salvataggio come file PDF).

Purtroppo al momento non è chiaro quanto diffusa sia questa nuova funzionalità, che potrebbe essere soltanto ancora in fase di test con una ristretta cerchia di utenti (magari attraverso un aggiornamento lato server). La speranza è che possa essere presto messa a disposizione di tutti, anche perchè rende effettivamente più semplice ed immediata la scansione di un documento, operazione ormai sempre più comune.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile (la 5.28 nel momento in cui scriviamo) di Google Foto per Android da APK Mirror (seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

