Sapevamo che prima o poi sarebbero arrivate ed eccole qui, finalmente: Google annuncia oggi l’aggiunta di nuove funzionalità per l’editor di Google Foto, alcune delle quali finora erano esclusiva dei suoi smartphone Pixel. Si tratta di funzionalità avanzate volte ad affinare l’esperienza di editing da mobile.

Editor avanzato per i membri di Google One

Esatto, proprio così. Le novità annunciate oggi comprendono innanzitutto l’aggiunta di alcune funzionalità di editing avanzato, finora esclusiva degli smartphone Pixel, per coloro che possiedono un abbonamento a Google One. Le funzioni in questione, disponibili da oggi per chi possiede un abbonamento a Google One, sono Portrait Blur, per sfocare lo sfondo dopo uno scatto, Portrait Light, per migliorare l’illuminazione nei ritratti, e Blur e Color Pop, per agire sugli scatti con informazioni sulla profondità (come quelle scattate in verticale), tutte utilizzabili su foto appena scattate o su vecchi scatti conservati nella galleria di immagini.

Non solo perché i membri di Google One d’ora in poi potranno accedere ad altri nuovi effetti basati sull’apprendimento automatico, come i super filtri che applicano modifiche complesse con un solo tocco, il suggerimento dinamico per migliorare la luminosità e il contrasto dell’immagine dove necessario, in modo da ottenere una foto più equilibrata, e i suggerimenti del cielo, per far risaltare le foto aumentando e regolando colore e contrasto con uno dei filtri predefiniti ispirati all’alba e al tramonto.