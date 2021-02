Nothing è la nuova azienda messa in piedi da Carl Pei, ex cofondatore di OnePlus che ha lasciato a fine 2020. In queste ore, come riporta un articolo pubblicato da Bloomberg, il numero uno di Nothing ha rilasciato una intervista in cui ha svelato i piani futuri della nuova compagnia. Pei ha dichiarato che il primo device che verrà rilasciato a marchio Nothing sarà un paio di cuffie wireless, attese per questa estate, a cui potrebbe seguire il lancio di un ecosistema di dispositivi interconnessi.

Un paio di cuffie wireless entro l’estate

In questa stessa occasione, Carl Pei ha annunciato che il ramo di Alphabet che si occupa di venture capital non solo è stato protagonista dell’ultimo round di finanziamenti per la nuova azienda, ma che l’ha interamente finanziata mettendo sul piatto ben 15 milioni di dollari. L’entrata di Nothing all’interno di questo settore la metterà in diretta competizione con aziende enormemente più grandi, conosciute e già apprezzate come ad esempio Samsung, Apple, Sony, Beats e tante altre, senza considerare che andrà a competere anche con OnePlus, la sua ex azienda.

“Inizieremo con prodotti più semplici come auricolari wireless – sottolinea Carl Pei -, ma avremo più prodotti durante l’anno, non solo prodotti audio, e alla fine vogliamo costruirlo in modo che questi dispositivi parlino tra loro.” La nuova avventura di Carl Pei ha attirato l’attenzione di un gran numero di personaggi illustri del settore hi-tech e non solo, come ad esempio Kevin Lin, cofondatore di Twitch, Steve Huffman, cofondatore di Reddit, Tony Fadell, ex nome di spicco di Apple ed inventore dell’iPod e tanti altri. Vedremo cosa sarà in grado di fare Nothing alla prova sul mercato.