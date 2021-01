Carl Pei ha svelato il nome della sua nuova compagnia, nata dopo il suo distacco da OnePlus (co-fondata insieme a Pete Lau alla fine del 2013). Si chiama Nothing e per il momento risulta ancora piuttosto avvolta nel mistero, visto che ne sappiamo poco… o nulla.

Carl Pei presenta Nothing, la sua nuova compagnia tech

Carl Pei ha spiegato alcuni dettagli della sua nuova compagnia, pur senza sbottonarsi più di tanto. Sappiamo che Nothing è un’azienda di tecnologia di consumo con sede a Londra, che può contare su alcuni investitori importanti come l’inventore dell’iPod Tony Fadell, il cofondatore di Twitch Kevin Lin, il CEO di Reddit Steve Huffman e lo YouTuber Casey Neistat.

Il piano di Nothing è quello di “rimuovere le barriere tra persone e tecnologia per creare un futuro digitale senza soluzione di continuità” lanciando i primi “smart devices” entro la prima metà del 2021, ma non è ancora chiaro cosa esattamente arriverà sul mercato. Si vocifera che si possa trattare di qualcosa di legato al comparto audio, ma per il momento non abbiamo conferme ufficiali.

Pei non ha voluto rilasciare dettagli sulla tipologia di prodotti, e neanche su quale sarà la principale azienda con la quale competerà Nothing, anche se dovrebbe concentrarsi sul comparto hardware più che su quello software (almeno nel breve periodo). Il cofondatore di OnePlus si è limitato a specificare che prevede di lanciare prodotti di più categorie, con l’obiettivo finale di costruire un ecosistema. “Per ora la squadra è in costruzione, quindi vogliamo concentrarci sulle categorie più semplici“, ha dichiarato, “ma man mano che il nostro team acquisisce capacità e competenze vogliamo iniziare a salire“.

Secondo le sue parole la compagnia si differenzierà fin da subito dagli altri competitor grazie all’utilizzo di componenti “su misura”, ma con prodotti che non siano “diversi per il gusto di essere diversi“. Insomma, Carl Pei fa un po’ il misterioso con la sua nuova compagnia, partendo proprio dal nome di quest’ultima. Secondo voi di cosa si occuperà Nothing?

Leggi anche: Recensione OnePlus Nord N10 5G