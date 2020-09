Dopo aver lanciato uno degli smartphone Android più pubblicizzati negli ultimi anni, Essential ha chiuso i battenti sulla scia della controversia su Andy Rubin. I possessori di uno smartphone Essential Phone PH-1 saranno entusiasti di apprendere che un gruppo di ex dipendenti fa ora parte di una nuova società chiamata OSOM Products, fondata dal capo della ricerca e sviluppo di Essential Jason Keats.

Secondo LinkedIn, OSOM Products è una startup operativa da febbraio e Keats ne ha parlato su Twitter alcuni mesi fa. Molti dei suoi recenti assunti sono ex membri dello staff di Essential che formano un team di base piuttosto solido.

A questi ex dipendenti si è aggiunto un assunto di alto profilo che non è un ex di Essential, ed è probabilmente il più importante. Andrew Zalasin è stato nominato CEO di OSOM, il che esclude Andy Rubin dal timone dell’azienda.

L’ex staff di Essential avvia la startup OSOM Products

Poco prima che chiudesse i battenti, Essential aveva in cantiere i nuovi dispositivi GEM, PH-2 e PH-3. Forse OSOM ripartirà da questi prodotti in qualche modo, ma non è da escludere qualcosa di completamente nuovo che tuttavia non vedrà la luce prima del 2021.

Keats ha riferito che la società prevede di portare 20-30 nuovi dipendenti entro la fine dell’anno, quindi sarà interessante vedere come si evolverà OSOM Products. Il team è solito riferirsi a un hardware “pazzo”, “selvaggio” o “innovativo”, ma solo il tempo lo dirà.

In una chat con i colleghi di Android Police, Jason Keats ha confermato che Andy Rubin non avrà alcun coinvolgimento con i prodotti OSOM, né come dipendente, né come investitore, né come consulente.

