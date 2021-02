Più volte ci siamo soffermati sulla gestione dei servizi a sovrapprezzo (VAS) e delle operazioni che i vari operatori telefonici hanno messo in atto per bloccarli in modo definitivo. In queste ore, WINDTRE, tramite la sezione “WINDTRE informa” del sito ufficiale, annuncia la data entro la quale avverrà il blocco tecnico di attivazione dei servizi VAS.

Barring automatico dal 21 marzo 2021

“WINDTRE, a seguito della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 10/21/CONS, dal 21/03/2021 attiverà automaticamente, e in modo gratuito, un blocco tecnico, c.d. barring, su tutte le numerazioni mobili prepagate e post-pagate“, si legge nella nota ufficiale. “Il blocco determinerà anche l’automatica disattivazione degli abbonamenti a sovrapprezzo eventualmente attivi. ”

Nelle settimane che anticipano il 21 marzo prossimo, la compagnia telefonica farà partire un’apposita campagna informativa tramite SMS. Gli utenti che verranno interessati dalla disattivazione automatica sono tutti quelli che hanno attivato una SIM WINDTRE fino al 17 ottobre 2020, quindi non ancora interessati dal barring automatico dei servizi VAS.

La compagnia, inoltre, per chi volesse, permetterà agli utenti su numerazione mobile prepagate e post-pagate di continuare ad utilizzare i servizi a sovrapprezzo. Gli utenti interessati ad usufruire dei servizi VAS dovranno dare comunicazione chiamando/chattando il servizio clienti 159, recandosi nei punti vendita WINDTRE oppure inviando una PEC all’indirizzo email servizioclienti159@pec.windtre.it.

