Se la gestione delle foto su Google Foto può contare su una rosa di tool attraverso cui è possibile gestire e modificare quasi ogni aspetto di uno scatto, a partire dal crop fino ad arrivare all’aggiunta e alla modifica di vari filtri, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda invece la gestione dei video.

Arriva lo zoom nei video con doppio tap

Inspiegabilmente, infatti, il team di sviluppo di Google Foto sembra non avere molta considerazione circa la gestione dei video salvati all’interno dell’app, di fatto garantendo solo l’accesso ad alcuni comandi essenziali come ad esempio il tasto play/pausa e poco altro. Nelle ultime ore, però, sembra che la situazione stia finalmente cambiando, almeno secondo quanto annunciato da alcuni utenti su Reddit.

Diversi utenti di Google Foto su Android 11 stanno notando la possibilità di effettuare lo zoom nei video tramite doppio tap sul display, oppure di attivare la modalità tutto schermo con il classico pinch to zoom. Sebbene la funzionalità non sembri essere disponibile sui device presenti in redazione, questa sorta di supporto a macchia di leopardo viene confermata anche dai colleghi di AndroidPolice.

In questo caso il supporto allo zoom nei video tramite doppio tap trova riscontro su Google Pixel 5 e non su Google Pixel 4 XL, sebbene entrambi utilizzino la versione 5.27.0.353915353 di Google Foto. Inoltre, sembra che il supporto sia legato ad un aggiornamento lato server, pertanto l’unico consiglio che possiamo darvi è quello di scaricare l’ultimo aggiornamento dell’app tramite il badge del Play Store qui in basso, oppure di aggiornare manualmente l’app installando l’APK della versione 5.28 tramite APK Mirror.