Google Foto in queste ore sta rilasciando un update che porta con sé tante nuove feature, tra cui Foto cinematiche, Ricordi e nuovissimi design per i collage. Le feature, basate tutte sull’AI di Google, permetteranno di animare le nostre foto in maniera realistica, rivivere i ricordi con i nostri cari ed anche i momenti più belli trascorsi in vacanza al mare, sulla neve o semplicemente a casa.

Nuove foto animate, grazie alla funzione “Foto cinematiche”

La nuova feature Foto cinematiche consente di animare le fotografie, grazie al machine learning dell’AI di Google, che si occuperà di analizzare le immagini caricate e dedurne la profondità, rendendola animata, zoomando sul soggetto della foto attraverso una telecamera virtuale che si avvicina ad esso. La funzionalità potrebbe non essere perfetta, soprattutto all’inizio, ma com’è possibile vedere attraverso l’animazione in basso, pare essere valida e fornire un risultato molto più che soddisfacente e accurato. Naturalmente, molto dipenderà dalla qualità e da una corretta messa a fuoco della foto, oltre che naturalmente dalla sua nitidezza.

Per il momento, non sarà possibile scegliere quale foto animare. Sarà l’applicazione a selezionare le migliori foto, per poi posizionarle in un’apposita sezione di contenuti in evidenza, che troverete in alto a sinistra della home dell’app Google Foto.

In ogni caso, sarà possibile condividere le foto cinematiche attraverso l’apposito tasto di condivisione situato in basso a destra, una volta aperta la foto, così da mostrarle ai nostri cari ed ai nostri amici. La feature Foto cinematiche, essendo basata sul machine learning, è in continua evoluzione ed avviene attraverso l’analisi delle immagini caricate sul servizio Google Foto. Con un po’ di pazienza, potremo ottenere risultati molto realistici e piacevoli per tante foto che, probabilmente, adesso l’elaboratore non è ancora in grado di processare come si deve.

Google Foto ora supporta nuovi collage

L’AI di Google non sarà solo in grado di creare foto cinematiche, ma anche veri e propri collage abbinati all’ambiente circostante delle foto selezionate dall’intelligenza artificiale, oltre a dei collage “prima e dopo” della stessa persona, grazie alla funzione di riconoscimento del volto integrata nell’app. Sono tantissimi i nuovi collage disponibili, e non dovremo fare assolutamente nulla per crearli. Sarà l’app stessa a fare, anche in questo caso, tutto da sola, scegliendo il collage più adatto per categoria, in base alle immagini più appropriate scelte dall’app stessa.

Nuova funzionalità Ricordi, per rivivere i ricordi di persone e attività

Google Foto presto introdurrà una nuova sezione Ricordi, che ci consentirà di rivivere i momenti più belli dell’ultimo anno trascorsi non solo con determinate persone, grazie al riconoscimento del volto, ma il software sarà in grado di riconoscere anche posti e attività svolte, oltre agli oggetti. Questo ci consentirà di rivivere i più bei ricordi, creati in automatico dall’applicazione, siano essi i ricordi dell’estate, coi nostri amici oppure i momenti salienti del recente trasloco. Sempre attraverso il riconoscimento del volto sarà, infine, possibile escludere determinate persone dalla feature, così da evitare che ci possano rammentare eventi spiacevoli.

Le feature sono in fase di rilascio e a breve dovrebbero comparire anche sui nostri dispositivi. Aprite l’app e fateci sapere se avete trovato queste novità, commentando l’articolo!