Il panorama del modding sta portando l’esperienza di Android 11 a sempre più smartphone grazie alle ROM personalizzate. Tra queste esiste OmniROM che da un po’ di tempo ha iniziato a rifondare il progetto sull’ultima versione Android. Ora il team di sviluppo ha iniziato a pubblicare build settimanali ufficiali.

OmniROM porta Android 11 su ASUS ZenFone 6 e Xiaomi Mi 9T Pro

Il primo set di build OmniROM 11 basate su Android 11 è ora disponibile per ASUS ZenFone 6 e Xiaomi Mi 9T Pro, noto anche come Redmi K20 Pro in alcune regioni.

Asus ZenFone 6 ha già ricevuto il suo aggiornamento Android 11 a dicembre 2020 e ora che una build ufficiale di OmniROM è disponibile per il dispositivo, altri sviluppatori di ROM personalizzate possono usarla come base per creare la propria.

Questa build è gestita dal membro senior di XDA micky387, mentre Xiaomi Mi 9T Pro ha ottenuto una build ufficiale di OmniROM 11 grazie al membro XDA Senior scanno. Come di consueto anche l’elenco preliminare dei dispositivi per OmniROM basato su Android 11 si amplierà con il tempo.

A seguire trovate i link alle ROM per i due smartphone, ma prima di procedere con l’installazione ricordiamo che è necessario che il dispositivo abbia il bootloader sbloccato e che esegua l’ultima MIUI stabile.