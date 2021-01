Inizia da Motorola Moto G Pro l’aggiornamento ad Android 11 per gli smartphone della casa alata, in ritardo rispetto ad altri produttori. Buone notizie anche per i possessori di LG Velvet, anche se gli utenti europei dovranno pazientare ancora un po’. E ci sono buone novità anche per chi ha acquistato Huawei Watch GT 2e, che riceve un nuovo aggiornamento. Ecco tutti i dettagli sulle novità.

Android 11 per LG Velvet

Prende il via, ovviamente dalla Corea del Sud, il roll out di Android 11 per LG Velvet che include l’interfaccia LG UX 10 insieme alle patch di sicurezza di gennaio. La release arriva a pochi giorni dall’avvio del programma beta, lanciato sempre in Corea, che evidentemente non ha evidenziato criticità.

Oltre alle novità introdotte dalla nuova versione di Android, come la funzione AoD, una modalità scura migliorata, migliore gestione della privacy, wallpaper animati e icone aggiornate, LG ha ottimizzato le prestazioni per renderle ancora più fluide.

L’aggiornamento pesa circa 2,3 GB e l’installazione richiede almeno il 50% di carica residua per poter iniziare. per il momento, a meno che non viviate in Corea, è inutile cercare tracce dell’aggiornamento che per la versione globale, arriverà nel corso delle prossime settimane.

Motorola avvia l’aggiornamento ad Android 11

È Motorola Moto G Pro il primo smartphone della casa americana a ricevere l’aggiornamento ad Android 11. Le prime segnalazioni sono arrivate nelle scorse ore dal Regno Unito e raccontano di un file da poco più di un GB che insieme alla versione più recente del robottino verde porta le patch di sicurezza di gennaio.

Come accade sempre in questi frangenti l’aggiornamento è in staged roll out, con alcuni lotti di smartphone interessati, per avere modo di tenere sotto controllo eventuali malfunzionamenti. Se possedete un Moto G Pro potete verificare la presenza dell’aggiornamento nelle Impostazioni di sistema, assicurandovi di avere una carica sufficiente per completare la procedura.

Meteo a 7 giorni per Huawei Watch GT 2e

Nuovo firmware anche per lo smartwatch Huawei Watch GT 2e (qui la nostra recensione) che si arricchisce con le previsioni del tempo per i sette giorni successivi, insieme a miglioramenti alla stabilità del sistema e alla correzione di alcuni bug segnalati dagli utenti.

L’installazione dell’aggiornamento avviene come sempre attraverso l’app Huawei Health e richiede alcuni minuti, oltre a una adeguata percentuale di batteria residua, per essere installato.