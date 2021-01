Qualche settimana fa veniva annunciato Samsung Galaxy A32 5G, l’ultima novità del colosso sudcoreano per quanto riguarda la fascia medio-bassa del mercato con un importante compito sulle spalle: portare il 5G al di sotto della fascia dei 300 euro.

Meno di 300 euro per un device 5G

“Samsung Galaxy A32 5G conferma ulteriormente la nostra ambizione di fornire a tutti i consumatori le prestazioni e la velocità del 5G, grazie all’introduzione di una nuova opzione in grado di coniugare la miglior esperienza mobile possibile con le funzionalità Samsung più apprezzate“, spiega Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. Ebbene in queste ore abbiamo finalmente modo di scoprire quando e a che prezzo sarà possibile acquistare Samsung Galaxy A32 5G.

Scheda tecnica

Display TFT Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+;

processore octa-core da 2.0 GHz;

4/6/8 GB di RAM;

128 GB di storage espandibile con micro SD fino a 1 TB;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 13 MP con apertura f/2.2;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 15 W;

audio surround con Dolby Atmos, sensore fisico per le impronte;

dimensioni: 164,2 x 76,1 x 9,1 mm;

peso: 205 grammi;

colorazioni: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue e Awesome Violet.

Samsung Galaxy A32 5G sarà disponibile durante le prime settimane di febbraio nella versione da 128 GB al prezzo di 299,90 euro nelle colorazioni Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue e Awesome Violet. Con questo posizionamento è molto probabile che il terminale di Samsung entrerà a far parte della nostra personale selezione dei miglior smartphone Android economici.