Iliad, per sua stessa ammissione, vuole continuare a tenere il piede premuto sull’acceleratore e così annuncia oggi un nuovo canale di distribuzione per le sue SIM, che è conosciuto con il nome di Iliad Express.

Da oggi le SIM si acquistano con Iliad Express

Si tratta, in sostanza, come il suo stesso nome lascia intendere, di un modo rapido per acquistare una nuova scheda e, infatti, dà la possibilità di acquistarne di nuove come se fossero delle vere e proprie gift card presso le maggiori catene di supermercati e ipermercati, i più noti store di elettronica di consumo e presso i più popolari bookstore (qui il sito per scoprire il punto vendita più vicino).

Da oggi, dunque, è possibile acquistare una SIM di Iliad come se fosse una carta regalo mentre si acquista un libro, si beve un caffè oppure si fa la spesa con la semplicità e l’immediatezza del pagamento alla cassa, dove viene rilasciato uno scontrino con un PIN per attivarla in pochi passaggi online sul sito dedicato.

Ora come ora Iliad Express permette di attivare solo l’offerta Iliad Giga 70, che dà 70 GB di traffico dati internet in 5G, minuti illimitati di chiamate verso tutti e SMS illimitati verso tutti e 6 GB di traffico dati internet in 4G in Europa al costo di 9,99 euro al mese.

Iliad conta ormai più di 1300 SimBox, 18 Store, oltre 500 Corner e più di 600 punti SnaiPay su tutto il territorio nazionale e Iliad Express non fa che espandere e potenziare ulteriormente la sua rete di distribuzione delle SIM. Difficile ormai non riuscire a trovare un punto vendita per l’acquisto di una SIM nelle proprie vicinanze.

Altrimenti potete attivare una delle varie offerte online e farvi spedire la SIM a casa.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche