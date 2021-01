Google è sempre al lavoro per potenziare e perfezionare le capacità del proprio assistente virtuale e con un recente aggiornamento lato server passato quasi inosservato ha introdotto una nuova sezione Benessere, che getta le basi perché Google Assistant possa mostrare i dati su salute e attività fisica su smart display e quant’altro.

In fase di roll out in questo preciso momento, la sezione Benessere di Google Assistant verrà potenziata in futuro con tante nuove informazioni: già adesso, sebbene non si apra, anticipa quella che sarà la sua funzione, ovvero aiutare l’utente a gestire i propri dati relativi al sonno, all’attività fisica e all’alimentazione.

La nuova sezione va proprio a rimpiazzare Sleep, che paradossalmente è l’unica opzione che sembri funzionare al momento e si segnala per la già disponibile integrazione con Fitbit.

La parte più interessante è che questi dati verranno mostrati proattivamente sui dispositivi compatibili, che vengono identificati con gli smart display dotati di Google Assistant, tra i quali possiamo ricordare Google Nest Hub e Lenovo Smart Clock.

Allo stato attuale non viene mostrato ancora alcun risultato, ma la funzione viene presentata così da Google:

«Allow your Assistant to proactively show your information on your display devices from your connected health and fitness devices and services, like your exercise, nutrition, sleep, or wellness data».

Big G fa inoltre notare che, una volta attivata questa nuova funzione, chiunque interagisca con lo smart display avrà accesso a queste informazioni.

Si può presumere che, una volta operativa, la feature farà leva proprio sull’integrazione con Fitbit e verosimilmente Google Fit. Probabilmente questa nuova sezione fa parte delle novità software che la casa di Mountain View sta preparando in vista del lancio della versione 2021 di Google Nest Hub, che dovrebbe integrare il radar Soli per il tracciamento del sonno.