Mercoledì negli Stati Uniti si è svolto l’atteso Inauguration Day, ossia l’evento che ha segnato l’insediamento ufficiale del nuovo Presidente USA, Joe Biden e l’inizio della sua amministrazione e tra i tanti grandi personaggi della politica e dello spettacolo presenti ce n’è stato uno in particolare che è riuscito a rubare la scena a tutti: stiamo parlando del senatore Bernie Sanders, divenuto protagonista di tanti meme e che è ora sbarcato persino su Google Maps.

Il senatore Sanders, infatti, ha colpito tanti spettatori per il suo look molto casual: durante l’evento indossava un classico giaccone invernale e dei guanti di lana fatti a mano piuttosto appariscenti, quel tipo di guanti che finisce per essere il classico oggetto di scherno tra gli amici.

Ebbene, Nick Sawhney ha deciso di sfruttare l’occasione per creare un meme generator che, attraverso Google Maps e Street View, consenta a chiunque di posizionare il senatore Bernie Sanders ed i suoi guanti in qualunque parte del globo.

Come creare divertenti meme di Sanders con Google Maps

Se desiderate sfruttare questa occasione per creare dei divertenti meme con il senatore Bernie Sanders e Google Maps, non dovete fare altro che andare sul sito realizzato da Nick Sawhney (lo trovate seguendo questo link), inserire nell’apposito box la località (o le coordinate) che avete scelto e attendere qualche secondo.

Il sistema sovrapporrà l’immagine del senatore, seduto su una sedia, con giacca invernale e guanti, su foto di Street View o quelle che utenti hanno caricato su Google Maps. Ecco qualche esempio del senatore alla scoperta delle bellezze del nostro Paese:

Purtroppo il generatore di meme (che sfrutta la piattaforma di Google Maps disponibile per gli sviluppatori di terze parti) non consente di avere un controllo sul posizionamento esatto dell’immagine di Bernie, che in alcuni casi viene posizionato in modo innaturale ma solitamente la scala è accurata e l’immagine non risulta sgranata.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.