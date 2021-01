La serie Samsung Galaxy S21 è stata annunciata da pochissimi giorni e in queste ore non si parla d’altro delle tante novità che la compagnia sudcoreana ha aggiunto nei nuovi top di gamma Android, sia dal punto di vista hardware che software. Da questo punto di vista, l’arrivo della versione 3.1 della One UI offre alcune novità all’interfaccia delle app di sistema e alle feature disponibili.

Molte app ad un flash di distanza

Purtroppo, però, allo stato attuale, queste novità sarebbero solo a disposizione degli utenti che avranno modo di mettere mano sui nuovi smartphone, come ad esempio i tanti che decideranno di acquistarli tramite Amazon anche per sfruttare il caricabatterie. Ma se vi dicessimo che è disponibile il porting della app della One UI 3.1 di Samsung Galaxy S21 per tutti i dispositivi Samsung muniti della One UI 2.0 o superiore?

Questa “magia” ce la offre uno sviluppatore riconosciuto di XDA che, come aveva fatto qualche mese fa con le app di Samsung Galaxy Note 20, in queste ore fa lo stesso anche con quella della One UI 3.1. Ad oggi, com’è possibile apprendere dal post pubblicato dallo sviluppatore, le app di sistema disponibili sono:

Orologio;

Messaggi;

Benessere digitale;

Tastiera;

Contatti;

Galleria;

nuova routine di Bixby;

Link Sharing;

Samsung Browser;

Meteo;

Samsung Free;

Share Live;

animazioni di avvio e melodie.

Lo sviluppatore annuncia che molte altre novità saranno presto disponibili, ma nel frattempo è possibile installare queste applicazioni scaricando e flashando il file .zip disponibile a questo link. Prima di fare ciò vi consigliamo di leggere attentamente i consigli disponibili nel post originale.