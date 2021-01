La serie Huawei Mate 20 è stata lanciata nel 2018 e comprendeva gli smartphone top di gamma dell’azienda che al tempo vantavano specifiche di prim’ordine, come il SoC Kirin 980, una fotocamera principale da 40 MP e una ricarica rapida da 40 W.

La serie Huawei Mate 20 non riceverà più aggiornamenti di sicurezza

Ora Huawei sta ufficialmente terminando il supporto per la serie Mate 20. Nello specifico, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 X non riceveranno più le patch di sicurezza mensili o trimestrali.

Il gigante tecnologico cinese ha rimosso i nomi di questi tre dispositivi dal suo elenco di aggiornamenti di sicurezza EMUI e al momento sembra che solo la variante Mate 20 X 5G della lineup continuerà a ricevere gli update.

Le gamma Huawei Mate 20 non risulta ancora datata per gli standard odierni, ma Huawei ha deciso ugualmente di terminare il supporto per questi dispositivi, informando con un promemoria gli utenti interessati che allora investirono non poco nell’acquisto del loro smartphone.

A parte questo, per Huawei si prospettano tempi ancora più difficili, dopo quelli che dovrebbero essere gli ultimi provvedimenti del presidente uscente Donald Trump secondo i quali il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha revocato almeno otto licenze già concesse ad alcuni produttori, tra cui anche Intel, per la vendita di prodotti a Huawei.

