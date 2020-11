Con un comunicato stampa, Sony annuncia questa sera i suoi piani per Android 11 comunicando gli smartphone che saranno aggiornati e i periodi in cui tutti loro lo riceveranno. Il roll out partirà il mese prossimo per concludersi a febbraio 2021.

Android 11 per gli smartphone Sony

Sony, a differenza degli anni passati, comunica che aggiornerà solamente i suoi smartphone più in voga alla nuova versione del robottino verde, abbandonando tutti gli altri modelli e le loro varianti regionali, e che il roll out sarà lento e continuerà per qualche mese:

Sony Xperia 1 II: da dicembre 2020

da dicembre 2020 Sony Xperia 5 II: dalla fine di gennaio 2021

dalla fine di gennaio 2021 Sony Xperia 10 II: dalla fine di gennaio 2021

dalla fine di gennaio 2021 Sony Xperia 1: da febbraio 2021

da febbraio 2021 Sony Xperia 5: da febbraio 2021

Il primo modello a ricevere l’aggiornamento sarà quindi Sony Xperia 1 II, ovviamente, e nei mesi seguenti toccherà a tutti gli altri, fino a raggiungere il totale di cinque. Non sappiamo se saranno aggiunti altri smartphone in futuro, ma Sony sembra non lasciare porte aperte.