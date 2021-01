LG in occasione del CES 2021 ha deciso di puntare i riflettori su uno dei suoi principali punti di forza, ossia il settore di display, mostrando sei diverse innovazioni di visualizzazione, ognuna con vari casi d’uso reali.

La prima innovazione targata LG è un display OLED trasparente da 55 pollici chiamato Smart Bed, ossia un dispositivo regolabile che va posizionato ai piedi del letto e può salire a varie altezze, in modo da mostrare diversi tipi di informazioni.

Un’altra soluzione è rappresentata da Rail and Pivot OLED, un display da 55 pollici che grazie ad un sistema di binari può scorrere da una posizione nascosta a più angolazioni, supportando sia la modalità verticale che quella orizzontale e che potrebbe essere sfruttato molto in ambito fitness.

Tra gli altri display presentati da LG vi sono dei modelli OLED trasparenti da 55 pollici e da 23 pollici, da usare per esempio nel settore dei trasporti pubblici o nei locali di ristorazione.

Infine, LG ha presentato un Bendable Cinematic Sound OLED (CSO) Gaming TV da 48 pollici (capace di supportare un refresh rate da 40 Hz a 120 Hz, vibrare ed emettere suoni senza la necessità di altoparlanti) e un Bendable Cinematic Sound OLED (CSO) Gaming TV da 88 pollici per gli appassionati di cinema.

Ecco come potrebbe essere il primo smartphone arrotolabile di LG

E sempre a proposito di LG, nei prossimi mesi il produttore coreano dovrebbe lanciare il suo primo smartphone arrotolabile e su un forum sono state pubblicate due immagini che ci mostrano quello che potrebbe essere il suo design.

Stando ad esse il device dovrebbe vantare un display da 6,8 pollici che, nella posizione più estesa, sarebbe in grado di arrivare fino a 7,4 pollici.

Purtroppo al momento non vi sono altri dettagli (come ad esempio il possibile prezzo) e per sapere se effettivamente LG deciderà di lanciarsi in questo settore dovremo attendere informazioni dall’azienda.