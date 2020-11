La prossima settimana è in programma l’OPPO Inno Day 2020, evento in occasione del quale il produttore dovrebbe presentare alcune delle sue novità in ambito mobile, incluse le tecnologie che riguardano la ricarica rapida dell’azienda e un sistema di integrazione della fotocamera anteriore nello schermo.

OPPO potrebbe lanciare anche nuovi smartphone e nelle scorse ore sono stati pubblicati i dettagli relativi ad un nuovo brevetto che potrebbe riguardare uno di tali device.

Ecco un nuovo brevetto di OPPO

Ci riferiamo ad una richiesta di un brevetto di design presentata da OPPO presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) alla fine di aprile 2020, la cui documentazione ci mostra un telefono di forma quadrata e dimensioni compatte, con il lato superiore e quello inferiore arrotondati.

A caratterizzare questo smartphone vi è la possibilità di ingrandire l’area dello schermo con un meccanismo ad estrazione (a tale scopo viene utilizzato un pannello flessibile): man mano che l’area di visualizzazione aumenta, la parte superiore del telaio si muoverà con essa, in modo che lo schermo rimanga protetto su tutti i lati e, una volta che è completamente aperto, il display si ingrandisce di circa la metà rispetto alla posizione più compatta.

Nelle immagini del brevetto non è visibile una fotocamera frontale e ciò suggerisce che probabilmente OPPO abbia in progetto di posizionarla sotto il display.

Sul retro la fotocamera è stata posizionata nella parte superiore della scocca, in modo da poter essere utilizzata sia quando lo smartphone è in modalità compatta che quando è completamente aperto.

Trattandosi di un brevetto di design, il produttore si è soffermato soltanto sugli elementi che riguardano l’aspetto estetico, tralasciando i dettagli relativi alle principali caratteristiche, come la batteria (sicuramente è incluso il supporto alla ricarica veloce), il processore, le fotocamere e la connettività.

Resta da capire se tale brevetto si trasformerà in uno smartphone destinato alla commercializzazione.