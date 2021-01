Xiaomi non è nuova in fatto di major update disastrosi. Durante le vacanze natalizie la società ha iniziato a distribuire Android 11 per Xiaomi Mi A3 con Android One, ma molti utenti riferiscono che i loro smartphone si sono bloccati dopo l’update.

In base ai rapporti degli utenti presenti sia su Reddit che sul forum del produttore, sembra che molti terminali rimangano bloccati nella schermata di avvio dopo l’aggiornamento ad Android 11.

Alcuni possessori segnalano addirittura che non è possibile accedere alla schermata di avvio e nemmeno a fastboot per tentare un ripristino del dispositivo.

Xiaomi ritira l’aggiornamento Androd 11 per Mi A3

Scusandosi per “l’inconveniente”, un portavoce di Xiaomi India ha dichiarato che la società è a conoscenza del problema e che ha immediatamente interrotto il roll out dell’aggiornamento ad Android 11, invitando gentilmente agli utenti che riscontrano questo problema a visitare uno degli oltre 2.000 centri di assistenza in tutto il paese.

Xiaomi offre riparazioni gratuite per i proprietari di Mi A3 bloccati dall’update

Xiaomi consiglia agli utenti interessati dal problema di visitare i centri di assistenza, presso i quali una soluzione verrà fornita gratuitamente e incondizionatamente sia entro che oltre i termini di garanzia, una scelta per niente sensata nel bel mezzo di una pandemia, per non parlare delle persone che non hanno un negozio Xiaomi nelle vicinanze.

I dati salvati negli smartphone coinvolti potrebbero andare persi, anche se non sappiamo se i centri di assistenza sono in grado di recuperarli in parte o in toto.

In passato Xiaomi ha già deluso i possessori di Mi A3 con l’aggiornamento ad Android 10 che fu più volte rilasciato e in seguito ritirato prima che la società riuscisse a distribuire un software stabile, inoltre, anche Mi A1 incontrò diversi problemi quando venne aggiornato ad Android 9 Pie.

Speriamo che questa volta Xiaomi possa risolvere il problema in modo più efficace, ma al momento non abbiamo notizie in merito a quando sarà disponibile un inevitabile nuovo aggiornamento.