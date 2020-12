TIM conclude l’anno tra Gold Pro 70GB e proroga delle offerte Sprint

TIM si avvia verso la conclusione del 2020 a suon di offerte, tra l’operator attack Gold Pro 70GB e la proroga delle recenti offerte coupon della gamma Sprint.

Offerte TIM Sprint: proroga fino al 31 marzo 2021

Introdotte di recente nel listino dell’operatore, le offerte coupon della serie TIM Sprint, che si rivolgono in maniera esclusiva ai parenti e agli amici dei dipendenti TIM e sono attivabili soltanto online, sono state ufficialmente prorogate anche per il primo trimestre del prossimo anno: la nuova scadenza (al netto di future ulteriori proroghe) è fissata per il 31 marzo 2021.

Le offerte in questione sono tutte operator attack, pertanto hanno dei target ben precisi ed è necessaria la portabilità del numero, arrivano a comprendere bundle fino a 70 GB al mese e presentano costi mensili che partono da 7,99 euro.

In tutti i casi va inoltre aggiunto il costo di 25 euro per la SIM TIM con 20 euro di traffico incluso, pagabili con carta di credito o in contanti al corriere che effettua la consegna.

TIM Sprint One, TIM Sprint Two e TIM Sprint Three sono offerte coupon e sono attivabili inserendo il codice inviato dal parente/amico che sia dipendente TIM o cliccando sul link diretto inviato da questi.

Ecco in dettaglio il bundle previsto dalle tre offerte citate:

TIM Sprint One è dedicata ai clienti provenienti da Iliad e dagli operatori virtuali, con l’esclusione di ho. Mobile , Kena Mobile e LycaMobile e offre minuti e SMS illimitati e 70 GB di traffico Internet al costo di 7,99 euro al mese.

è dedicata ai clienti provenienti da Iliad e dagli operatori virtuali, con l’esclusione di , e e offre minuti e SMS illimitati e 70 GB di traffico Internet al costo di al mese. TIM Sprint Two è pensata per i clienti ho. Mobile e LycaMobile e prevede minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet al costo di 9,99 euro mensili.

è pensata per i clienti e e prevede minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet al costo di mensili. TIM Sprint Three infine è riservata ai clienti Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e Kena Mobile e offre, al costo di 11,99 euro al mese, minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet.

Tutte e tre le offerte sono compatibili con il meccanismo di convergenza fisso-mobile TIM Unica, che permette di ottenere GB illimitati, e comprendono nel prezzo mensile i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra (di norma costano 1,59 euro al mese) e il piano TIM Base e Chat (di norma costa 2 euro al mese).

TIM Gold Pro 70GB: info e costi

Messe da parte le offerte della gamma Sprint, c’è un’altra soluzione che TIM sta proponendo in questo periodo ed è la Gold Pro 70GB. Anche in questo caso non si tratta di un’offerta del tutto inedita, ma è comunque interessante per via del bundle ricco proposto ad un prezzo contenuto.

TIM Gold Pro 70GB mette infatti sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese. Più precisamente 50GB fanno parte dell’offerta base, mentre i 20GB ulteriori vengono erogati sotto forma di opzione gratuita.

Al pari delle offerte Sprint, anche TIM Gold Pro 70GB comprende nel prezzo i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra e il piano tariffario TIM Base e Chat.

Per quanto riguarda l’attivazione, l’offerta è di tipo operator attack: possono attivarla soltanto i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Digi Mobil e gli altri operatori virtuali che non sono sotto rete TIM, tranne Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile. TIM Gold Pro 70GB esiste anche in versione winback e viene proposta tramite call center agli ex clienti TIM che avessero lasciato il consenso commerciale.

Passando al capitolo costi di attivazione, TIM Gold Pro 70GB prevede una spesa iniziale di 9,99 euro per attivazione e primo rinnovo, che vengono coperti coi 10 euro di credito inclusi nella nuova SIM ricaricabile TIM.