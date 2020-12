Tra i buoni propositi per il 2021 non dovrebbe mancare l’acquisto di una licenza di Windows 10 per il vostro computer, con considerevoli benefici anche per il vostro smartphone. Grazie a GoDeal24.com, azienda leader nel commercio di chiavi di licenza, potrete anche avere Windows 10 in maniera gratuita. Volete sapere come?

Per festeggiare il nuovo anno potete approfittare delle tre nuove combo preparate da GoDeal24.com, che regalano una licenza di Windows 10 Professional a tutti gli utenti che acquistano una licenza di Microsoft Office, ovviamente a prezzi molto vantaggiosi. Volete un esempio?

Se invece preferite una licenza di Windows 10 Home, nessun problema, ecco le rispettive offerte che vi permetteranno di ottenere, senza costi aggiuntivi, una licenza di Windows 10:

Niente male vero? Se però non necessitate di una licenza di Microsoft Office o volete una versione particolare di Windows 10, potete approfittare della promozione di inizio 2021 che, grazie al codice sconto ESF50 vi permette di risparmiare il 50% sul prezzo di acquisto di numerose varianti di Windows, inclusa la versione con due codici, per sistemare due diversi computer:

Se invece avete già la licenza del sistema operativo ma state cercando una chiave di licenza per Office, in une delle versioni in commercio, ecco alcune offerte che, grazie al coupon ESF55 potranno essere vostre con uno sconto del 55%:

E se ancora non dovessero bastarvi, potete visitare questa pagina, dove troverete numerosi altri software Microsoft in offerta. Vi ricordiamo che GoDeal24.com vende esclusivamente le chiavi per l’attivazione dei software. Niente scatole, CD/DVD o manuali, solamente un codice da inserire al momento dell’attivazione.

Potete scaricare Windows e Office dal sito ufficiale di Microsoft, con il vantaggio di avere la versione più recente disponibile sul mercato, senza dover poi scaricare aggiornamenti vari. Una volta completato l’ordine riceverete il vostro codice tramite e-mail, per averlo sempre a disposizione qualora dovesse servirvi.

Iniziate il 2021 alla grande con una nuova licenza Microsoft, a questi prezzi è un’occasione da non perdere.

Informazione Pubblicitaria