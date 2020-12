Mancano ancora poco più di due settimane alla presentazione della serie Samsung Galaxy S21 ma il modello più importante, ossia Samsung Galaxy S21 Ultra, può già contare su una speciale Limited Edition, realizzata da Caviar.

Ebbene sì, nelle scorse ore sono apparse in Rete le prime immagini del Samsung Galaxy S21 Ultra personalizzato da Caviar e, pertanto, caratterizzato da una scocca posteriore in oro massiccio (a 18 carati).

Ecco Samsung Galaxy S21 Ultra in oro

Il team di Caviar non si è limitato ad utilizzare l’oro per la parte posteriore del prossimo smartphone di punta del colosso coreano ma lo ha anche lavorato con una speciale finitura che prevede l’incisione a laser del numero “21”.

Infine, il modulo della fotocamera posteriore sarà realizzato con un rivestimento PVD nero ultra resistente e, in modo assolutamente simmetrico, nell’angolo opposto in basso sarà presente un’altra superficie nera con il logo Caviar in oro.

Caviar produrrà soltanto una copia di questo speciale Samsung Galaxy S21 Ultra Limited Edition, quindi il fortunato proprietario sarà unico e potrà contare anche su un certificato di autenticità, oltre che su una speciale confezione di vendita di lusso.

E se vi state chiedendo quanto costerà questa speciale versione dello smartphone (che dovrebbe poter contare su 128 GB di memoria di archiviazione), Caviar ha fissato il prezzo di partenza a 77.230 dollari ma non è chiaro quando sarà effettivamente disponibile per il suo “fortunato” e ricco acquirente.

Per quanto riguarda le altre feature, non dovrebbero esservi particolari differenze rispetto al modello “normale” di Samsung Galaxy S21 Ultra, tra cui non dovrebbero mancare un display da 6,8 pollici con risoluzione Quad HD+, il supporto S Pen e una batteria da 5.000 mAh.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al 14 gennaio, giorno in cui Samsung dovrebbe finalmente presentare ufficialmente la sua nuova generazione di smartphone top di gamma.