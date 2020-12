Così come previsto, da qualche ora è stata finalmente attivata la tanto attesa rete 5G di Fastweb Mobile, che si va così ad aggiungere a quelle degli altri operatori telefonici che hanno già portato la nuova connettività nel nostro Paese.

Da poco dopo la scorsa mezzanotte la rete 5G di Fastweb Mobile è disponibile a Milano, Roma, Napoli e Bologna e l’operatore ha già reso noto di avere in progetto di ampliare l’elenco delle città che supportano la nuova connettività.

Come sfruttare la rete 5G di Fastweb Mobile

Se siete clienti Fastweb Mobile e volete mettere alla prova le potenzialità della sua nuova rete 5G, non dovete fare nulla, in quanto l’accesso è al momento garantito a tutti (sia i già clienti che quelli nuovi) senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi (la prima offerta può già essere attivata a 8,95 euro al mese con 50 giga di traffico dati).

L’unico requisito richiesto è quello che prevede l’utilizzo di uno degli smartphone 5G certificati dall’operatore telefonico. Questo è l’elenco (dovrebbe essere aggiornato mensilmente):

Oppo Reno 4 Pro 5G

Oppo Reno 4 5G

Oppo Reno 4Z 5G

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Huawei P40 Pro+ 5G

Huawei P40 Pro 5G

Huawei P40 5G

Huawei P40 Lite 5G

ZTE Axon 11 5G

Lo staff di MVNO News è riuscito a testare a Milano la velocità della rete 5G di Fastweb Mobile (in particolare sotto copertura WINDTRE), toccando quota 135,33 Mbps in download e 6,97 Mbps in upload, un risultato non proprio entusiasmante ma che va valutato tenendo conto che siamo soltanto agli inizi e che si tratta di 5G NSA (Non Stand Alone), ovvero una soluzione che si basa su una rete ibrida 5G-4G (che sfrutta ancora la core network LTE oltre alle antenne 5G).

Per avere risultati migliori, inoltre, l’operatore consiglia di utilizzare uno degli smartphone già certificati.

Potete trovare tutte le offerte di Fastweb Mobile seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche