Battendo tutti sul tempo ZTE ha annunciato, per prima al mondo, uno smartphone dotato di telecamera frontale nascosta al di sotto dello schermo. ZTE Axon 20 5G è dunque il primo a utilizzare una simile soluzione, che permette di evitare fori nello schermo, notch, meccanismo popup o cornici particolarmente vistose.

Caratteristiche tecniche di ZTE Axon 20 5G

È davvero di ottimo livello la scheda tecnica di ZTE Axon 20 5G, che si propone come un pericoloso rivale per Xiaomi Mi 10 Lite 5G, OnePlus Nord o POCO F2 Pro, modelli che veleggiano nella stessa fascia di prezzo.

Si parte da uno schermo OLED da 6,92 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2460 pixel), frequenza di refresh a 90 Hz e frequenza di sampling del touch screen a 240 Hz. Lo schermo utilizza nuove tecnologie, come Transparent cathode, Special OLED e Transparent array con un chip separato che si occupa della gestione del display, per evitare interferenze con i circuiti della fotocamera frontale.

Grazie a una speciale disposizione dei pixel e a un algoritmo appositamente sviluppato la fotocamera frontale da 32 megapixel permette di ottenere ottime immagini. Sotto lo schermo trovano posto anche il sensore di luminosità, lo speaker che sfrutta lo schermo e un lettore di impronte digitali.

ZTE Axon 20 5G utilizza una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G, raffreddata a liquido con l’aggiunta di un pad termico in nano fibre e un foglio di grafite. Sono tre i tagli di memoria a disposizione, con 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.1, espandibile con microSD fino a 2 TB.

La connettività include ovviamente il supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, NFC e USB Type-C. Quest’ultimo consente di ricaricare la batteria da 4.220 mAh, che può contare su una ricarica rapida a 30 watt e sul supporto a Qualcomm Quick Charge 4+.

Detto della fotocamera frontale da 32 megapixel, il comparto fotografico è completato da una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel(f/1.8), ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel (f/2.2), macro da 2 megapixel (f/2.4) e sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4).

Design di ZTE Axon 20 5G

Il design di ZTE Axon 20 5G non è particolarmente innovativo, anche se la parte frontale si distingue per l’assenza di qualsivoglia foro o interruzione. La cornice inferiore è leggermente più visibile delle altre tre, ma la sensazione di immersività è davvero forte.

Uno schermo da 6,92 pollici presuppone dimensioni importanti, nonostante le cornici ridotte: 172,1 x 77,9 x 7,98 mm e 198 grammi di peso si faranno sentire in mano, rendendo complicato l’utilizzo con una mano sola e andando a inficiare irreparabilmente l’ergonomia.

Nella parte posteriore, protetta da vetro, troviamo la fotocamera, con i quattro sensori inseriti in un elemento rettangolare che sta diventando uno dei trend del 2020.

Software e funzioni di ZTE Axon 20 5G

ZTE Axon 20 5G utilizza Android 10 con interfaccia personalizzata MiFlavor 10.5. Oltre alle funzioni di intelligenza artificiale che abbiamo da tempo imparato a conoscere, il comparto software sale in cattedra per la gestione degli algoritmi che permettono di scattare selfie di qualità decente.

Il sample, condiviso da un dirigente ZTE, mostra un buon selfie dove però i dettagli tendono a essere impastati in molte aree, pur non andando a nascondere i dettagli del volto. Se i materiali permettono il passaggio di una maggiore quantità di luce, sono i chip dedicati e l’algoritmo a compiere la magia, risolvendo i problemi di sincronizzazione e permettendo di ottenere un risultato accettabile.

La particolare disposizione dei pixel nella zona della fotocamera permette di mantenere inalterata la consistenza dello schermo, che non presenta zone con colorazione alterata. Uno speciale algoritmo si occupa inoltre di migliorare la luminosità per garantire scatti di buona fattura.

Prezzi e disponibilità di ZTE Axon 20 5G

ZTE Axon 20 5G sarà in vendita in Cina a partire dal 10 settembre nelle colorazioni Purple, Phantom Orange, Blue e Black al prezzo di 2.198 yuan (circa 280 euro) per la versione 6-128 GB, 2.498 yuan (circa 318 euro) per la variante 8-128 GB e 2.798 yuan (circa 356 euro) per la versione 8-256 GB. Nessuna informazione al momento in merito a una eventuale commercializzazione sui mercati globali.