Continua a crescere a vista d’occhio il catalogo di AppGallery, lo store di applicazioni proprietario con il quale Huawei ha fronteggiato la complessa situazione con gli USA che l’ha privato dei servizi di Google e delle relative app (Google Play Store compreso). Le due ultime new entry fanno capo direttamente al produttore cinese e concorrono a rendere ancora più completo il set di app proprietarie con cui Huawei sta rimpiazzando le corrispondenti app di Google.

In tal senso, ad esempio, è giusto di pochi giorni fa la notizia dell’arrivo in Europa di HMS Connect e la disponibilità su AppGallery dell’interessante Petal Maps.

AppGallery: le nuove applicazioni disponibili

Le due nuove applicazioni disponibili al download su AppGallery sono: MeeTime, ovvero il servizio di Huawei per le videochiamate, che mette a disposizione anche funzioni avanzate come la condivisione dello schermo; Huawei Docs, l’app presentata dal produttore insieme ai vari Petal Search e Petal Maps a margine del lancio della serie Mate 40, che supporta visualizzazione ed editing di 50 diversi formati di documenti (PDF, DOC, PPT et similia), con sincronizzazione in tempo reale grazie al cloud.

Visibili negli screenshot riportati qui sopra, per i possessori di smartphone e tablet Huawei, le due applicazioni sono scaricabili direttamente dallo store AppGallery oppure tramite il link sottostante:

Grazie a Nicolò per la segnalazione