I problemi con il governo statunitense e il conseguente ban commerciale hanno obbligato Huawei a rinunciare alla possibilità di installare i Google Mobile Services sui propri device e, pertanto, a rafforzare il proprio ecosistema, che ha al suo centro gli HMS (Huawei Mobile Services).

Huawei porta in Europa HMS Connect

In occasione della sua conferenza annuale Web Summit, il colosso cinese ha reso noto di avere deciso di organizzare dei masterclass online per sviluppatori e aziende, durante i quali saranno spiegati l’ecosistema di prodotti e servizi HMS, i progressi compiuti fino ad ora e i modi per sfruttarli al meglio.

Ma Huawei ha fatto anche un altro annuncio ben più importante: il produttore ha deciso di portare in Europa la sua suite di strumenti e servizi HMS Connect, ossia una soluzione che comprende AppGallery Connect, Business Connect, Content Connect e Ability Gallery, destinati a sviluppatori di app, fornitori di contenuti e servizi, aziende di piccole e grandi dimensioni.

A dire di Huawei, grazie alla suite HMS Connect le aziende partner e gli sviluppatori di tutto il mondo avranno la possibilità di raggiungere milioni di device del produttore cinese attraverso più punti di contatto e con un’esperienza digitale di alta qualità.

In particolare, AppGallery Connect è destinato allo sviluppo di app ed è in grado di aiutare gli sviluppatori sia nella fase di realizzazione che in quella di manutenzione.

Business Connect è invece la soluzione che permette alle aziende una gestione unificata della propria piattaforma con servizi integrati come Petal Maps e Petal Search.

Content Connect si concentra sulla creazione di contenuti video e successiva monetizzazione mentre Ability Connect riguarda l’aggregazione del traffico da più punti di contatto per fornire agli sviluppatori una soluzione di integrazione e distribuzione universale.

Petal Maps sbarca su AppGallery

E sempre a proposito di Huawei, lo scorso ottobre il colosso cinese ha lanciato Petal Maps, ossia il suo servizio di navigazione e mappe e la sua applicazione è ora disponibile su AppGallery.

L’app è ancora in versione beta ma per provarla non è necessario iscriversi ad un programma di test, in quanto è disponibile per tutti gli utenti interessati a condizione che abbiano uno degli smartphone attualmente supportati, ossia uno delle serie Huawei P40, Mate 30 o Mate 40 con a bordo EMUI 11.

Tra le sue principali feature troviamo:

disponibilità in oltre 140 Paesi e aree geografiche

sistema di navigazione con zoom, possibilità di ruotare l’angolo di visualizzazione della mappa, visualizzazione 2D/3D, condizioni del traffico in tempo reale

un enorme database di Posti di interesse per trovare i luoghi desiderati

un sistema di gesture nell’aria che consente di passare dalla visualizzazione dell’intero percorso alla sezione corrente per una guida più sicura

Petal Maps può essere scaricata da AppGallery.

