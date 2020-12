Le anticipazioni sul successore di Motorola Moto G Stylus arrivano da una fonte tanto autorevole quanto inaspettata, e cioè Amazon. Qualcuno potrebbe pensare ad una semplice svista di chi, all’interno dello store online più noto al mondo, si occupa di caricare i prodotti, e invece si tratta di una corposa anticipazione con tanto di render dal sapore ufficiale.

Ciò che emerge alla prima occhiata su Motorola Moto G Stylus (2021) è la notevole somiglianza con un altro prodotto della casa, Motorola Moto G9 Plus, da cui sembra che erediterà il display da 6,8 pollici Full HD con il foro sulla sinistra per la fotocamera frontale da 16 MP. Sembra identico anche il modulo posteriore a quattro fotocamere, ma a prendere per buono quanto pubblicato da Amazon i sensori saranno diversi.

Motorola Moto G Stylus (2021) dovrebbe avere una fotocamera principale da 48 megapixel e un’ultra grandangolare da 8 megapixel al fianco di due sensori d’ausilio da 2 megapixel, uno per le macro mentre l’altro per la rilevazione della profondità di campo. All’interno Motorola Moto G Stylus (2021) avrebbe il SoC Snapdragon 675 di Qualcomm, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con una batteria da 4.000 mAh e la gestione di Android 10. Non manca il pennino.

Motorola Moto G Stylus (2021) è atteso nel prossimo trimestre nelle colorazioni Aurora White e Aurora Black a circa 300 euro.