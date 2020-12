Le scorciatoie per le routine di Google Assistant arrivano sulla schermata principale dello smartphone assieme all’accesso multi-account per Calendario e Meet, inoltre i display e gli speaker intelligenti che integrano Google Assistant ora supportano anche Apple Music.

Le routine di Google Assistant arrivano sulla home

Sui dispostivi che integrano Google Assistant le routine avviano una serie di azioni con un gesto o una parola chiave. Ora Google sta rendendo le routine ancora più accessibili consentendo agli utenti Android di inserire le scorciatoie nelle schermate dei loro smartphone.

Alcuni utenti hanno notato che l’app Google Home ora mostra il supporto per l’aggiunta di un collegamento alla schermata home per qualsiasi routine di Google Assistant attraverso un pulsante che viene visualizzato durante la modifica di una routine. La funzionalità viene annunciata da un piccolo pop-up quando appare per la prima volta.

Quando vengono aggiunte alla schermata iniziale, le routine di Google Assistant vengono visualizzate con l’icona visualizzata nell’app e il nome. Per le routine classiche come buongiorno e buonanotte, l’icona e il nome sono predefiniti, ma sembra che le routine personalizzate avranno la stessa icona con nomi diversi.

Sembra che questa funzionalità sia disponibile solo per un gruppo molto ristretto di utenti, ma si spera che venga rilasciata per tutti quanto prima.

Google Assistant implementa l’accesso multi-account per Calendario e Meet

Google Assistant è collegato al proprio account di posta elettronica principale, ma ora sta ottenendo un accesso alle informazioni multi-account.

Dopo la configurazione, Google elenca quali servizi dell’account aggiunto sono ora disponibili, anche se al momento sono solo Calendario e Meet, inoltre è possibile scegliere quali smart display e smart speaker possono mostrare i risultati personali da questi accessi secondari.

Il menu delle impostazioni del calendario consente di specificare a quali calendari Google Assistant ha accesso in ciascun account, oltre a quello predefinito da utilizzare durante la creazione di eventi tramite comandi vocali.

Al momento gli account Google Workspace / G Suite a pagamento non sono supportati e sembra che per ora l’accesso multi-account di Google Assistant sia disponibile nella versione beta dell’App Google.

Speaker e display con Google Assistant ora supportano Apple Music

Google ha annunciato che Apple Music ora è disponibile su display e altoparlanti intelligenti che utilizzano Google Assistant, inclusi i prodotti Nest di Google come il nuovo Nest Audio.

Seguendo l’esempio di Amazon, che supporta Apple Music tramite Alexa sugli smart speaker della gamma Amazon Echo dal 2018, anche Google vuole estendere la base utenti di questi dispositivi.

Ora agli altoparlanti intelligenti di Google mancano Amazon Music e Tidal, entrambi compatibili con gli altoparlanti Echo che a loro volta non supportano YouTube Music, mentre gli smart speaker HomePod di Apple attualmente supportano solo Apple Music e Pandora.