Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che lamentano il verificarsi di rallentamenti nei propri Google Pixel 3a dopo aver proceduto all’installazione dell’aggiornamento ad Android 11.

Alcuni Google Pixel 3a hanno problemi con Android 11

Una di tali segnalazioni è quella dell’utente u/jurniss su Reddit, secondo il quale il suo Google Pixel 3a funzionava senza problemi fino a quando non ha proceduto all’aggiornamento ad Android 11: da quel momento, infatti, lo smartphone avrebbe perso la sua reattività e l’interfaccia in alcuni casi non risponderebbe per 5-10 secondi. Ad avere problemi, sempre secondo tale utente, sarebbero diverse applicazioni, come YouTube, il browser o anche i giochi.

Una segnalazione simile è quella pubblicata da joshua mckeand sul forum di Google, il quale lamenta che ad avere problemi dopo l’aggiornamento ad Android 11 è il suo Google Pixel 3a XL: stando a quanto reso noto, il suo smartphone si blocca in seguito ad una doppia pressione sul pulsante di accensione per avviare la fotocamera o anche quando tenta di attivare semplicemente il device.

Queste sono solo due delle segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi dopo avere aggiornato ad Android 11 e non si tratta di una cosa così strana dopo l’upgrade del sistema operativo, essendo diverse le cause che potrebbero generare problematiche di questo tipo, peraltro non sempre di facile soluzione, in quanto dipendenti sia da errori nel codice dell’OS che da azioni degli utenti o da bug di singole applicazioni.

Proprio per tale motivo, in attesa del rilascio di una possibile soluzione da parte di Google, un rimedio potrebbe essere quello di procedere al ripristino delle impostazioni di fabbrica e configurare lo smartphone da zero.

Per farlo è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, quindi entrare nella sezione Sistema, selezionare Avanzate e infine Opzioni di reimpostazione (qui trovate la guida ufficiale di Google). Prima di ripristinare è sempre consigliato effettuare un backup di tutti i propri dati, così da non avere sgradite sorprese.