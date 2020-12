Rinnovato il listino Vodafone Special: Special Minuti 50GB per tutti e non solo

A partire da oggi, 3 dicembre 2020, Vodafone, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha aggiornato il listino delle proprie offerte operator attack, in particolare quelle della gamma Vodafone Special: ci sono novità sia sul piano dei costi che in merito a chi può attivarle.

Vodafone Special Minuti 50GB: ora per tutti i nuovi clienti

Vodafone Special Minuti 50GB non è un’offerta nuova, anzi è una delle più note, e da oggi la lista dei clienti che possono attivarla viene allargata a tutti i nuovi clienti dell’operatore rosso, compresi quelli provenienti da TIM e WINDTRE precedentemente esclusi.

In tutti i casi deve essere richiesta la portabilità del numero e l’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 14,99 euro al mese su credito residuo.

Mancano dunque gli SMS, che vengono eventualmente tariffati in base al piano tariffario attivo di base, nel caso di specie è il Vodafone 25 New e prevede un costo di 0,29 euro per ogni SMS.

Il costo di attivazione dell’offerta è praticamente azzerato, essendo ridotto a 1 centesimo di euro.

Altre novità Vodafone Special

Vodafone ha poi provveduto ad aggiornare anche altre offerte della serie Special. Ad esempio, il costo di attivazione delle due offerte Vodafone Special Unlimited Limited Edition e Special Unlimited Edition aumenta di 3 euro. Eccole in dettaglio:

Vodafone Special Unlimited Limited Edition include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 6,99 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 3,01 euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da CoopVoce, CoopVoce Full e Tiscali e gli altri operatori virtuali sotto l’aggregatore Plintron.

include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G al costo di su credito residuo. Il costo di attivazione è di 3,01 euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da CoopVoce, CoopVoce Full e Tiscali e gli altri operatori virtuali sotto l’aggregatore Plintron. Vodafone Special Unlimited Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è pari a 3 euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da TIM, WINDTRE, Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile.

L’ultima novità si riallaccia alla prima: mentre la Special Minuti 50GB è stata aperta a tutti i nuovi clienti ma al contempo ha subito un notevole aumento di prezzo, la “nuova” (si tratta in realtà di un ritorno) operator attack, disponibile da oggi, è la Vodafone Special Unlimited. Quest’ultima, attivabile soltanto dai clienti provenienti da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Lycamobile, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,99 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro.

Nessun cambiamento per le offerte Vodafone Special 100 Digital Edition e Vodafone Special Minuti 10 Giga, la cui disponibilità era stata confermata giusto a fine novembre.