Negli ultimi tempi si è parlato di HONOR soprattutto per la vicenda della vendita da parte di Huawei, tuttavia l’apprezzato brand cinese non ha messo da parte il lavoro sugli aggiornamenti per i propri device e proprio su questo fronte c’è un’ottima notizia: per il trittico HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR View20, è tempo di EMUI 11/Magic UI 4 beta.

Insomma, dopo aver affrontato lo stesso discorso nella giornata di ieri per un nutrito gruppetto di smartphone Huawei, oggi ci spostiamo sotto le insegne di HONOR e anche in questo caso si tratta di una beta Global.

EMUI 11/Magic UI 4 beta per HONOR 20, 20 Pro, View20

Nei giorni scorsi, HONOR ha rilasciato questo importante major update, in versione stabile, per i flagship delle serie HONOR 30 e V30.

In questo caso, invece, si tratta dei modelli più vecchi di una generazione e di versioni beta, interessanti in quanto già disponibili per il mercato globale.

Il primo lotto di device per i quali sono aperte le registrazioni alla fase di beta testing fuori dai confini cinesi è formato proprio da HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR View20.

Per tutti e tre i modelli, nel solo mercato cinese, il produttore ha già chiuso le iscrizioni e reso disponibile la prima release Magic UI 4 beta. Per quanto riguarda lo scenario Global, invece, il roll out partirà come sempre una volta chiuse le registrazioni e, come potete vedere nello screenshot, il periodo di riferimento del test va dal 1 dicembre 2020 al 16 gennaio 2021.

Come effettuare la registrazione per provare Magic UI 4 beta

Se possedete un HONOR 20, HONOR 20 Pro o HONOR View20 e siete interessati ad effettuare la registrazione per provare in anteprima tutte le novità della Magic UI 4, ecco i passaggi che dovete seguire:

scaricare ed installare l’app per provare la beta (la trovate seguendo questo link) avviare l’applicazione ed effettuare l’accesso effettuare un tap sulla scheda personale entrare nella sezione dedicata ai progetti selezionare i progetti disponibili scegliere il progetto desiderato e iscriversi ad esso

