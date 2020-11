In occasione della Changsha Cyber Security & Intelligent Manufacturing Conference in Cina, Shi Yaohong, Vice Presidente di Huawei e Presidente di Huawei China Cloud and Computing, ha reso noto che il colosso della telefonia è riuscito a ridurre in modo rilevante il tempo necessario alla produzione di uno smartphone, passando da diversi minuti a qualche decina di secondi.

A dire di Shi Yaohong, Huawei nel 2015 aveva bisogno di 10 minuti per ciascuna linea di produzione per la realizzazione di un nuovo smartphone mentre nel 2020 le nuove linee di produzione richiedono appena 27 secondi per ciascun nuovo telefono.

I segreti del nuovo sistema di produzione di Huawei

Stando a quanto si apprende, l’architettura interna di produzione di Huawei è chiamata “One Cloud, Two Cores, Three Streams, and Four Technology” ed è la soluzione che realizza le cinque principali sinergie e integrazioni fondamentali per il successo di un progetto, ossia le richieste del consumatore, il design e la produzione, i fornitori, gli ordini e le produzioni, l’esternalizzazione “fatta in casa”.

Analizzando in dettaglio i vari passaggi del sistema ideato da Huawei, One Cloud è quello che identifica la creazione di una piattaforma per il Manufacturing Execution System (MES), che viene così messa a disposizione delle sue varie divisioni.

Two Cores è invece il passaggio che ha come obiettivo quello di perseguire l’eccellenza nella tecnologia di produzione e sfruttare al massimo l’intelligenza, seguito da Three Streams, ossia l’integrazione dei flussi di dati di ingegneria del prodotto, di informazioni sulla produzione e del processo di produzione.

Proseguiamo con Four Technology, ossia la capacità di sfruttare l’Internet of Things, i big data, l’intelligenza artificiale e il cloud computing per costruire una nuova infrastruttura digitale.

A queste quattro colonne si vanno ad aggiungere poi altri aspetti, come la collaborazione con i clienti e i fornitori, l’integrazione tra progettazione e produzione, un sistema di pianificazione smart e una grande attenzione per il miglioramento della logistica, dell’ambiente di lavoro e delle linee di produzione.

Ecco “svelato” il successo del nuovo processo produttivo di Huawei.

